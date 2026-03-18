Франция посылает ядерный сигнал России 1 18.03.2026, 16:48

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Фото: Försvarsmakten

Париж провел военные учения в рамках концепции «расширенного сдерживания».

Франция провела масштабные военные учения «Покер», отрабатывая сценарий ядерного удара в условиях интенсивного конфликта. Маневры стали не только проверкой боеготовности, но и сигналом для России, пишет Defence24 (перевод — сайт Charter97.org).

В ночной операции были задействованы около 40 самолетов, включая истребители Dassault Rafale и Dassault Mirage 2000, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и заправщики. Учения проходили в условиях «осложненной среды» — с нарушенной связью и активным противодействием систем ПВО.

Особое внимание уделялось преодолению современных средств противовоздушной обороны, включая системы, смоделированные по образцу С-400. Это указывает на подготовку к возможному противостоянию с технологически развитым противником.

Учения прошли в рамках концепции «расширенного сдерживания», продвигаемой президентом Франции Эммануэлем Макроном. Париж впервые допускает участие европейских партнеров в отдельных элементах своей ядерной стратегии. Пока к таким инициативам подключена Великобритания, однако интерес проявляют страны Центральной и Восточной Европы, а также Северной Европы и Греция.

Франция не передает союзникам контроль над ядерным оружием, но постепенно вовлекает их в демонстрацию сдерживания и повышает совместимость вооруженных сил.

Париж формирует новую модель ядерного сдерживания в Европе, усиливая координацию с союзниками и демонстрируя готовность к защите региона в условиях растущих угроз.

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