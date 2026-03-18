Гиттлер и Зелински поспорят за кресло мэра на муниципальных выборах во Франции 8 18.03.2026, 21:13

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Кандидаты с необычными фамилиями породили много шуток в соцсетях.

В беспрецедентном политическом сражении за пост мэра в городке в Арсис-сюр-Об, примерно в 150 километрах к востоку от Парижа, сойдутся человек по имени Шарль Гиттлер, который лидирует в гонке, и некий Антуан Зелински, который после первого тура занимает третье место.

Кампанию по муниципальным выборам во Франции 2026 года нельзя назвать скучной. По крайней мере - для 2785 жителей Арсис-сюр-Об, расположенного в департаменте Об региона Гранд-Эст, которые с нетерпением ждут настоящего «исторического» и «геополитического» сражения во втором туре в воскресенье 22 марта, передает Euronews.

Где еще можно было бы увидеть в избирательном бюллетене имена, напоминающие имена кровожадного немецкого диктатора середины XX века и лидера восточноевропейской нации, доблестно сражающейся за свое выживание перед лицом вторжения и защищающей тем самым безопасность всей Европы в конфликте, экзистенциальные ставки которого многие сравнивают со Второй мировой войной?

По итогам голосования, состоявшегося в прошлое воскресенье, действующий мэр Шарль Гиттлер занял первое место со своим списком «Agissons ensemble pour Arcis» (37,81%). Анни Сукат с 32,20% под лозунгом «Строим вместе для будущего Арсиса» финишировала второй. А Антуан Рено-Зелински со своим списком «Arcis-sur-Aube Passionnément» стал третьим с 29,99% голосов. Эта тройка разыграет мандат мэра во втором туре.

"Ça ne me fait pas rigoler", "je le vis bien, je suis habitué": le surprenant duel Hittler-Zielenski aux municipales raconté par les candidatshttps://t.co/m4lDuIUmxA — BFM (@BFMTV) March 18, 2026

Арси-сюр-Об стал местом решающего сражения во время Наполеоновских войн, когда 20 и 21 марта 1814 года французская армия под командованием Наполеона I столкнулась (успешно) с австрийской армией под командованием Карла Филиппа, фюрста цу Шварценберга, и часть города была сожжена.

Но, несмотря на запоминающиеся фамилии и славное прошлое, вопросы, поставленные на карту в этой треугольной битве в 2026 году, остаются скорее локальными и сфокусированными на повседневной жизни жителей Арсиса. Шарль Гиттлер сосредоточил свою кампанию на укреплении связей между жителями и их безопасностью, в то время как Антуан Зелински делает акцент на своем предпринимательском стремлении развивать аутентичный сельский туризм.

Шарль Гиттлер говорит, что всю жизнь был жертвой шуток по поводу своей эльзасской фамилии. Должно быть, это закалило его характер, настолько, что сегодня 75-летний мужчина не возмущается насмешками и другими юмористическими комментариями, которые с воскресенья массово распространяются в социальных сетях, в частности в X.

«Я не против, я привык к этому», - сказал он в интервью BFMTV, пояснив, что всегда старался носить имя своего отца с гордостью.

Что касается Антуана Рено-Зелински, то он говорит, что не всегда использует обе фамилии. «Рено - это фамилия моего отца, а Зелински - фамилия моей матери польского происхождения, которой я хотел отдать дань уважения», - объяснил 28-летний кандидат.

«Некоторые шутки немного не в тему, но пока они добродушные... Это помогает привлечь внимание к Арсис-сюр-Об, и если это поможет некоторым людям открыть для себя наш город, мы должны это принять!» - добавил кандидат от суверенистов, близкий к Флориану Филиппо.

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