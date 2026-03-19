ВСУ пошли в наступление под Степногорском

ВСУ пошли в наступление под Степногорском1
- 19.03.2026, 9:49
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Украинские военные бесшумно добрались к вражеским позициям и захватили их.
18 марта стало известно, что подразделения ГУР Минобороны Украины провели двухнедельную подготовку и пошли в наступление под Степногорском в Запорожской области. Для продвижения разведчиков был выбран удобный момент: перепад температуры, высокая влажность и туман. Территория на протяжении полугода контролировалась врагом, поэтому превратилась в сплошные минные поля.
Об этом «24 каналу» рассказал боец ГУР «Артан» с позывным «Свят», подчеркнув, что украинским защитникам удалось занять ключевые позиции врага.
«Каждый оккупант, который находился на этом участке, был уничтожен или взят в плен», - подчеркнул разведчик. При этом собеседник СМИ добавил, что потерь у украинских защитников не было. Перед наступлением бойцы ГУР провели разминирование пути с помощью сбросов с дронов и наземной техники. Продвигаясь вперед, украинские защитники использовали колесную, а не гусеничную технику, которая действует тише. «Наши бойцы проезжали мимо российских позиций. Оккупанты даже не услышали звуки техники», - резюмировал «Свят».