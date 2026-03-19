Что отличает белорусов от россиян: аргумент №1 26 19.03.2026, 16:40

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Прямо сейчас бьет в глаза резкий контраст.

«Почему Беларусь не Россия», новый спецпроект «Салідарнасці», можно было начать с исторических факторов. Но до них разговор еще дойдет. А прямо сейчас бьет в глаза резкий контраст – отношение к войне.

Белорусы не хотят воевать с Украиной

Хотят ли русские войны? Четыре кровавых года полномасштабной бойни, которой Европа не видела со времен Второй мировой, дают утвердительный ответ на этот вопрос.

На протяжении четырех лет опросы общественного мнения в России стабильно фиксируют поддержку действий оккупационных войск в Украине, которая колеблется в районе 70-80%. И лишь 13-17% заявляли о неодобрении вторжения.

Опросы белорусов дают обратную картину. Несмотря на всю оголтелую пропаганду вторжения, только от 10% до 12% наших соотечественников считают, что Беларусь тоже должна отправить свою армию в Украину.

В феврале 2022-го тысячи белорусов вышли на протесты против войны в Украине и соучастия в ней режима Лукашенко.

Тысячи белорусов, рискуя свободой, отправляли независимым медиа сообщения о действиях российских войск на территории нашей страны.

В белорусском обществе, невзирая на расхождения в политических взглядах, до сих пор сохраняется консенсус: в массе своей мы не хотим воевать.

Белорусы вообще ни с кем не воевали за десятилетия независимости

Россия только за последние тридцать пять лет развязала ряд военных конфликтов, а еще в нескольких приняла участие:

Приднестровье

Таджикистан

Две войны с Чечней

Грузия

Сирия

Украина

(И это, не считая отправки наемников в африканские страны с ведома и по поручению Кремля).

Беларуская армия, даже несмотря на то, что наша страна управляется агрессивной диктатурой, за десятилетия независимости ни разу не вела боевые действия (хотя, к великому сожалению, оказывает техническую поддержку России в войне против Украины).

Кому война мать родна

Нынешний государственный гимн при всей его, скажем так, неоднозначности начинается словами, с которыми сложно поспорить: «Мы, беларусы – мірныя людзі…»

Российская пословица намекает: «Кому война, а кому мать родна».

Что такое война, наши предки знали не понаслышке. И современным белорусам в абсолютном большинстве своем отторжение войны передалось на генетическом уровне.

Россияне из своего колоссального исторического опыта сделали совершенно другие выводы. Для них война остается приемлемым, а то и желательным («если мы их бомбим, а они нас – нет») вариантом «решения проблем».

И это одно из главных, радикальных отличий между двумя народами.

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