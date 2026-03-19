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В некоторых регионах мира цены на ближайшие поставки нефти достигли $150 за баррель

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  • 19.03.2026, 14:39
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В некоторых регионах мира цены на ближайшие поставки нефти достигли $150 за баррель

Из-за физической нехватки сырья.

Цена самого торгуемого фьючерса на нефть Brent, с поставкой в мае, подскочила в четверг до $114 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке. Но партии нефти с физической поставкой в короткие сроки, из продолжающих экспорт стран, уже продаются гораздо дороже, пишет Financial Times.

Во вторник баррель в Омане, чьи порты расположены за перекрытым Ормузским проливом и имеют открытый выход в океан, продавался почти за $154, по данным Argus Media.

Финансовый рынок и рынок физических поставок разошлись, отметил Оле Хансен, директор по стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank. Фьючерсы на североморскую Brent и американскую WTI предусматривают поставку в мае, когда, как надеются трейдеры, ситуация с судоходством в Ормузском проливе улучшится. Но цены на партии, которые нужно поставить сейчас, «растут из-за физической нехватки сырья», говорит Дэвид Файф, главный экономист Argus Media.

Премии за марки, которые по своим характеристикам похожи на ближневосточные, достигли рекордных значений, отмечает FT. Среди них – некоторые сорта, добываемые в Норвегии, Алжире, Ливии и Казахстане, за которые покупатели доплачивают от $5 до почти $15 за баррель по сравнению с Brent.

Цена Brent после начала войны в Иране взлетела почти до $119 за баррель, потом опустилась ниже $100 и некоторое время держалась около этой отметки. В последние дни, по мере эскалации конфликта, она понемногу росла. А в четверг подскочила более чем на 10%, превысив $118, после чего опустилась в район $114 за баррель.

Котировки Brent и WTI отражают также тот факт, что это легкие, низкосернистые сорта нефти, тогда как ближневосточные, закупаемые азиатскими НПЗ, – тяжелее и имеют более высокое содержание серы. Заменить последние в достаточных объемах невозможно, говорит Иван Мэтьюз, начальник аналитического отдела по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Vortexa.

В мире наблюдается «самый серьезный сбой нефтеснабжения с 1970-х годов, а Brent едва превышает $100», отметил Хансен. Более точным отражением кризиса могут служить цены на топливо, отмечает Bloomberg: эталонный североморский контракт на дизель стоит уже более $180 за баррель – максимум почти за четыре года.

Арне Ломанн Расмуссен, главный аналитик Global Risk Management, сказал агентству:

«Очевидно, что война вступила в фазу, когда объектами прямых ударов становится энергетическая инфраструктура. Это знаменует собой новый этап эскалации и указывает на дальнейший рост цен на энергоносители в ближайшие дни».

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