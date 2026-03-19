Николай Статкевич: Верю, что все белорусы дождутся Свободы

Николай Статкевич: Верю, что все белорусы дождутся Свободы2
- 19.03.2026, 19:12
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Лидер белорусской оппозиции поприветствовал освобождение политзаключенных.
Лидер белорусской оппозиции и бывший политзключынный Николай Статкевич в своем телеграм-канале поприветствовал сегодняшнее освобождение очередной группы политзаключенных.
«Радуемся вместе с родными освобожденных и скорбим вместе с теми, кто пока не дождался своих любимых, своих любящих на свободе. Самых опасных они отдают последними. Опасных — тех, кто, по мнению режима, сохранил достоинство и жажду свободы для нашей страны. Сил вам и мужества дождаться. Мы — с вами.
Мы благодарны правительствам демократических стран, всем, кто причастен к вашему освобождению!
Верю, что и все белорусы дождутся Свободы», — написал Статкевич.