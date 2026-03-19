Пехлеви призвал иранцев создавать «Отряды наследия Ирана» 3 19.03.2026, 19:32

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Для защиты культурных ценностей страны от разграбления.

Реза Пехлеви в видеообращении к народу Ирана заявил, что защита культурного и природного наследия страны является национальным и постоянным долгом, который в нынешних условиях приобретает особую важность, поскольку власти могут воспользоваться нестабильной ситуацией для разграбления или разрушения этого наследия.

«Эта обязанность в нынешних условиях важна как никогда, поскольку существует опасение, что оппортунисты воспользуются революционной ситуацией в стране или возможными беспорядками до установления национального правительства после свержения, чтобы разграбить, разрушить или захватить национальное наследие Ирана», - заявил Пехлеви.

Он призвал людей присоединиться к «Отрядам наследия Ирана» и создавать небольшие группы для защиты объектов, находящихся под угрозой: «Прошу вас создавать «отряды наследия Ирана» для охраны культурного наследия и окружающей среды страны».

Он также предложил иранцам за рубежом поддерживать инициативу финансово или информационно и добавил: «Я, как иранец, тоже присоединюсь к «Отрядам наследия Ирана».

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