Месси повторил достижение Пеле
- 2.03.2026, 13:06
В рамках матча регулярного чемпионата MLS Интер Майами на выезде обыграл Орландо Сити — 4:2.
Нападающий флоридской команды Лионель Месси оформил дубль в матче. Свой второй гол в поединке он забил прямым ударом со штрафного.
MESSI BURIES THE FREE KICK FOR HIS BRACE! 😱 pic.twitter.com/OY2INMvrHe— Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026
Как сообщает Sportstar, аргентинец сравнялся с Пеле по голам со штрафных ударов.
Этот гол стал 70-м для Месси из стандартных положений, что позволило ему занять второе место в рейтинге.
Рекордсмены по количеству голов со штрафных ударов
1. Жуниньо Пернамбукано — 77 (Бразилия)
2−3. Лионель Месси — 70 (Аргентина)
2−3. Пеле — 70 (Бразилия)
4−5. Роналдиньо — 66 (Бразилия)
4−5. Виктор Легроталье — 66 (Аргентина)
Отметим, что в перерыве Орландо Сити выигрывал 2:0, а наставник хозяев Оскар Пареха подошел к Месси и сказал ему несколько слов.
После гола со штрафного Месси посмотрел на скамейку Орландо и показал жест, как бы спрашивая тренера, хочет ли тот получить автограф.
💣😅 Lionel Messi les pregunta a los integrantes del banco de Orlando si quieren un AUTÓGRAFO de él— Messi out of Context (@OutMessi_) March 2, 2026
https://t.co/v2QsjOeeoD
Напомним, Месси — воспитанник Барселоны, за которую выступал с 2003 по 2021 год. Вместе с испанским грандом Лионель десять раз выиграл чемпионат Испании, семь раз побеждал в Кубке и восемь раз в Суперкубке страны. На его счету четыре победы в Лиге чемпионов и три в Суперкубке УЕФА.
Затем аргентинец два года отыграл во французском ПСЖ, а с лета 2023 года играет за Интер Майами. Контракт с американским клубом рассчитан до конца 2028 года.