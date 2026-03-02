закрыть
2 марта 2026, понедельник, 13:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Месси повторил достижение Пеле

  • 2.03.2026, 13:06
Месси повторил достижение Пеле
Лионель Месси
Фото: Getty Images

Видео.

В рамках матча регулярного чемпионата MLS Интер Майами на выезде обыграл Орландо Сити — 4:2.

Нападающий флоридской команды Лионель Месси оформил дубль в матче. Свой второй гол в поединке он забил прямым ударом со штрафного.

Как сообщает Sportstar, аргентинец сравнялся с Пеле по голам со штрафных ударов.

Этот гол стал 70-м для Месси из стандартных положений, что позволило ему занять второе место в рейтинге.

Рекордсмены по количеству голов со штрафных ударов

1. Жуниньо Пернамбукано — 77 (Бразилия)

2−3. Лионель Месси — 70 (Аргентина)

2−3. Пеле — 70 (Бразилия)

4−5. Роналдиньо — 66 (Бразилия)

4−5. Виктор Легроталье — 66 (Аргентина)

Отметим, что в перерыве Орландо Сити выигрывал 2:0, а наставник хозяев Оскар Пареха подошел к Месси и сказал ему несколько слов.

После гола со штрафного Месси посмотрел на скамейку Орландо и показал жест, как бы спрашивая тренера, хочет ли тот получить автограф.

Напомним, Месси — воспитанник Барселоны, за которую выступал с 2003 по 2021 год. Вместе с испанским грандом Лионель десять раз выиграл чемпионат Испании, семь раз побеждал в Кубке и восемь раз в Суперкубке страны. На его счету четыре победы в Лиге чемпионов и три в Суперкубке УЕФА.

Затем аргентинец два года отыграл во французском ПСЖ, а с лета 2023 года играет за Интер Майами. Контракт с американским клубом рассчитан до конца 2028 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип