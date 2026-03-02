Месси повторил достижение Пеле 2.03.2026, 13:06

Лионель Месси

Фото: Getty Images

Видео.

В рамках матча регулярного чемпионата MLS Интер Майами на выезде обыграл Орландо Сити — 4:2.

Нападающий флоридской команды Лионель Месси оформил дубль в матче. Свой второй гол в поединке он забил прямым ударом со штрафного.

MESSI BURIES THE FREE KICK FOR HIS BRACE! 😱 pic.twitter.com/OY2INMvrHe — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Как сообщает Sportstar, аргентинец сравнялся с Пеле по голам со штрафных ударов.

Этот гол стал 70-м для Месси из стандартных положений, что позволило ему занять второе место в рейтинге.

Рекордсмены по количеству голов со штрафных ударов

1. Жуниньо Пернамбукано — 77 (Бразилия)

2−3. Лионель Месси — 70 (Аргентина)

2−3. Пеле — 70 (Бразилия)

4−5. Роналдиньо — 66 (Бразилия)

4−5. Виктор Легроталье — 66 (Аргентина)

Отметим, что в перерыве Орландо Сити выигрывал 2:0, а наставник хозяев Оскар Пареха подошел к Месси и сказал ему несколько слов.

После гола со штрафного Месси посмотрел на скамейку Орландо и показал жест, как бы спрашивая тренера, хочет ли тот получить автограф.

💣😅 Lionel Messi les pregunta a los integrantes del banco de Orlando si quieren un AUTÓGRAFO de él



https://t.co/v2QsjOeeoD — Messi out of Context (@OutMessi_) March 2, 2026

Напомним, Месси — воспитанник Барселоны, за которую выступал с 2003 по 2021 год. Вместе с испанским грандом Лионель десять раз выиграл чемпионат Испании, семь раз побеждал в Кубке и восемь раз в Суперкубке страны. На его счету четыре победы в Лиге чемпионов и три в Суперкубке УЕФА.

Затем аргентинец два года отыграл во французском ПСЖ, а с лета 2023 года играет за Интер Майами. Контракт с американским клубом рассчитан до конца 2028 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com