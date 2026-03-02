Atlantic Council: Пока не стоит беспокоиться о ценах на нефть 2 2.03.2026, 15:08

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Рынок выдержит кратковременный скачок.

Несмотря на эскалацию конфликта вокруг Ирана, эксперты призывают не спешить с мрачными прогнозами о последствиях для мирового рынка нефти. Главный приоритет для США сейчас — не колебания цен, а не допустить того, чтобы Тегеран сохранил или развил ядерный потенциал, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

За время американских операций в Ираке с 2003 по 2011 год нефть в среднем стоила около $72 за баррель — более $100 в пересчете на сегодняшние цены. Мировая экономика успешно существовала при значительно более высоких показателях, чем ожидаются сейчас после совместных ударов США и Израиля по Ирану.

По прогнозам аналитиков, цены на нефть могут вырасти на 5–15% после открытия рынков, что поднимет стоимость Brent до $76–84 за баррель. Даже при серьезном сбое поставок это все еще на $20 ниже инфляционно скорректированного уровня времен войны в Ираке.

Ключевой риск — не краткосрочный скачок, а его возможная продолжительность. На данный момент именно страховщики, а не Иран, временно остановили страховое покрытие для танкеров, проходящих через Ормузский пролив, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ.

Если судоходство восстановится в ближайшие дни, влияние на мировую экономику будет ограниченным. Но месячная блокировка создаст давление на правительства, уже сталкивающиеся с недовольством из-за роста цен на энергоносители.

При этом стратегическая инфраструктура в регионе не пострадала, а фундаментальные показатели рынка остаются устойчивыми. Саудовская Аравия традиционно хранит недельные запасы сырья по всему миру для компенсации подобных сбоев — как это было после атаки на Абкайк в 2019 году. В распоряжении США и их союзников также есть стратегические запасы нефти.

Рынок выдержит кратковременный скачок. Но он не выдержит долгой неопределенности вокруг Ормузского пролива. Чтобы США смогли довести операцию до стратегической цели — нейтрализации иранской ядерной программы, — торговые маршруты должны быть восстановлены. Иначе рост цен может вынудить прекратить кампанию раньше времени.

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