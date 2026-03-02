The Hockey News спрогнозировал, когда Илья Протас закрепится в НХЛ 1 2.03.2026, 22:59

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Авторитетное мнение.

Авторитетное североамериканское издание The Hockey News представило топ-10 лучших проспектов «Вашингтон Кэпиталз».

Первое место в списке занял 19-летний белорусский форвард Илья Протас.

По мнению The Hockey News, он должен заиграть в основе «Вашингтона» в сезоне-2027/2028.

В текущем сезоне АХЛ Илья Протас сыграл 53 матча, набрал 44 (22+22) очка, получил 30 минут штрафа и имеет полезность «+9». На данный момент Протас является лучшим снайпером и бомбардиром «Херши Беарс».

Отметим, что в прошлом сезоне Протас-младший был 6-м проспектом «Вашингтона».

Из всех проспектов НХЛ Илья Протас занимает 16-е место.

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