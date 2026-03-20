закрыть
25 июня 2026, четверг, 14:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США начали военную операцию по зачистке Ормузского пролива для возобновления судоходства

12
  • 20.03.2026, 13:58
  • 7,008
США начали военную операцию по зачистке Ормузского пролива для возобновления судоходства

Самолеты A-10 Warthog и вертолеты Apache наносят удары по иранским военным кораблям.

США и некоторые из их союзников начали использовать штурмовики для ударов по иранским военным кораблям и вертолеты Apache в борьбе с беспилотниками, чтобы освободить Ормузский пролив.

Это первый этап операции, которая должна обеспечить кораблям ВМС США возможность зайти в пролив, организовав охрану и сопровождение коммерческих судов в Персидский залив и из него. Но на зачистку пролива и его побережья могут уйти недели, пишет The Wall Street Journal.

Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сообщил об операции на пресс-конференции в Пентагоне в четверг. По его словам, тяжеловооруженные самолеты A-10 Warthog и ударные вертолеты Apache выполняют полеты над проливом и у южного побережья Ирана. Самолеты охотятся за иранскими быстроходными катерами. Некоторые же союзники США, которых Кейн не назвал, используют вертолеты для «борьбы с одноразовыми ударными дронами».

Операция является частью многоэтапного плана Пентагона по снижению угрозы со стороны иранских вооруженных катеров, мин, крылатых ракет и беспилотников, которые блокируют судоходство с начала марта, пишет WSJ. Самолеты A-10 и вертолеты Apache уже несколько дней охотятся за катерами, которые преследуют торговые суда, рассказал газете американский чиновник. По его словам, к ним могут присоединиться и находящиеся в регионе истребители.

Иран атаковал десятки пытавшихся пройти через Ормузский пролив судов, используя в том числе дроны, как морские, так и воздушные. Также он применял ракеты, в том числе против кораблей, находившихся в Оманском и Персидском заливах.

Ширина Ормузского пролива в самом узком месте составляет всего 38 км, так что провести только его зачистку будет недостаточно, считает Майкл Коннелл, аналитик по Ирану из вашингтонского Центра военно-морских исследований (CNA): «Крылатые ракеты можно запустить с расстояния в сотни километров и все равно поразить проходящие по проливу корабли».

Несмотря на длящиеся уже почти три недели массированные бомбардировки американскими и израильскими силами, Иран по-прежнему располагает огромными запасами мин, крылатых ракет на грузовиках и сотнями катеров, которые тайно хранятся на скрытых объектах с туннелями вдоль побережья и на островах, предупреждает Фарзин Надими, эксперт по иранской обороне из Вашингтонского института ближневосточной политики:

«Думаю, потребуются недели на возобновление в проливе безопасного судоходства. Но даже тогда Ирана сохранит значительную часть [боевых] ресурсов».

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко