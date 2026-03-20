США начали военную операцию по зачистке Ормузского пролива для возобновления судоходства 12 20.03.2026, 13:58

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Самолеты A-10 Warthog и вертолеты Apache наносят удары по иранским военным кораблям.

США и некоторые из их союзников начали использовать штурмовики для ударов по иранским военным кораблям и вертолеты Apache в борьбе с беспилотниками, чтобы освободить Ормузский пролив.

Это первый этап операции, которая должна обеспечить кораблям ВМС США возможность зайти в пролив, организовав охрану и сопровождение коммерческих судов в Персидский залив и из него. Но на зачистку пролива и его побережья могут уйти недели, пишет The Wall Street Journal.

Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сообщил об операции на пресс-конференции в Пентагоне в четверг. По его словам, тяжеловооруженные самолеты A-10 Warthog и ударные вертолеты Apache выполняют полеты над проливом и у южного побережья Ирана. Самолеты охотятся за иранскими быстроходными катерами. Некоторые же союзники США, которых Кейн не назвал, используют вертолеты для «борьбы с одноразовыми ударными дронами».

Операция является частью многоэтапного плана Пентагона по снижению угрозы со стороны иранских вооруженных катеров, мин, крылатых ракет и беспилотников, которые блокируют судоходство с начала марта, пишет WSJ. Самолеты A-10 и вертолеты Apache уже несколько дней охотятся за катерами, которые преследуют торговые суда, рассказал газете американский чиновник. По его словам, к ним могут присоединиться и находящиеся в регионе истребители.

Иран атаковал десятки пытавшихся пройти через Ормузский пролив судов, используя в том числе дроны, как морские, так и воздушные. Также он применял ракеты, в том числе против кораблей, находившихся в Оманском и Персидском заливах.

Ширина Ормузского пролива в самом узком месте составляет всего 38 км, так что провести только его зачистку будет недостаточно, считает Майкл Коннелл, аналитик по Ирану из вашингтонского Центра военно-морских исследований (CNA): «Крылатые ракеты можно запустить с расстояния в сотни километров и все равно поразить проходящие по проливу корабли».

Несмотря на длящиеся уже почти три недели массированные бомбардировки американскими и израильскими силами, Иран по-прежнему располагает огромными запасами мин, крылатых ракет на грузовиках и сотнями катеров, которые тайно хранятся на скрытых объектах с туннелями вдоль побережья и на островах, предупреждает Фарзин Надими, эксперт по иранской обороне из Вашингтонского института ближневосточной политики:

«Думаю, потребуются недели на возобновление в проливе безопасного судоходства. Но даже тогда Ирана сохранит значительную часть [боевых] ресурсов».

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