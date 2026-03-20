США завели дела на президента Колумбии 2 20.03.2026, 20:39

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Густаво Петро

Что мог задумать Трамп?

Президент Колумбии Густаво Петро стал фигурантом уголовных расследований в США относительно возможных связей с наркоторговцами и финансирования избирательной кампании. На этом фоне президент США Дональд Трамп может использовать дело для усиления давления на Боготу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным источников издания, расследование против колумбийского лидера ведут прокуратуры США на Манхэттене и в Бруклине. В них участвуют прокуроры по вопросам международного наркотрафика, а также агенты Управления по борьбе с наркотиками и Министерства внутренней безопасности.

В рамках дел следователи изучают возможные контакты Петра с представителями наркокартелей, а также вероятное финансирование его президентской кампании 2022 года. В то же время дела находятся на начальной стадии, и пока не понятно, дойдет ли до выдвижения обвинений.

Официально американские ведомства от комментариев воздерживаются. Нет и подтверждений, что Белый дом причастен к запуску этих расследований.

«Но Трамп, который часто использовал уголовные расследования как палку против своих соперников и врагов, резко раскритиковал Петра, назвав его «больным человеком». И он мог бы использовать расследование как рычаг влияния, чтобы добиться большего сотрудничества с Колумбией», - говорится в материале издания.

Также, по информации издания, Дональд Трамп может попытаться использовать сам факт расследований для влияния на президентские выборы в Колумбии, которые должны состояться в мае. Густаво Петро, первый левый президент в истории страны, не может баллотироваться на новый срок, однако уже призвал сторонников поддержать своего политического преемника.

Давление давно стало одним из привычных инструментов внешней политики Дональда Трампа, и история с возможными делами против Густаво Петра укладывается именно в эту логику. Администрация Трампа уже не раз сочетала силовые, санкционные и политические методы, чтобы усилить влияние США в Латинской Америке.

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