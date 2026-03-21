Иран атаковал военную базу США и Британии в Индийском океане
- 21.03.2026, 12:07
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Одна из ракет не долетела до цели, а другую сбил американский корабль-перехватчик.
Иран запустил две баллистические ракеты по американо-британской военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане.
Об этом сообщают Reuters и WSJ.
Ночью 21 марта Иран выпустил две баллистические ракеты средней дальности в сторону базы. По данным WSJ, они ее не достигли.
Агентство Mehr назвало атаку «значительным шагом», добавив: «дальность действия иранских ракет превышает то, что враг ранее представлял».
База Диего-Гарсия расположена примерно в 4000 километрах от Ирана - это вдвое больше, чем тот лимит в 2000 километров, который министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял в прошлом месяце.
Одна из ракет не долетела до цели, а другую сбил американский военный корабль-перехватчик.
База Диего-Гарсия считается одним из самых стратегических военных объектов США за пределами Ближнего Востока. С острова США могут разворачивать бомбардировщики, ядерные подводные лодки и эсминцы.