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В России запели о том, как хорошо жить без Интернета

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  • 21.03.2026, 12:39
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В России запели о том, как хорошо жить без Интернета

Песню исполнили на передаче «Поле чудес».

В России на пропагандистском «Первом канале» во время телепередачи «Поле чудес» прозвучала песня о том, «как хорошо жить без телефонов и Интернета». Об этом пишет Диалог.UA после мониторинга социальных сетей.

Песню том, как «как хорошо жить без телефонов и Интернета» на «Первом канале» вместе с детьми спела руководитель вокальной студии «Комильфо» из Волгограда Анастасия Серебрякова.

В песне говорится, что из-за отключения Интернета «нет блогов». Дети поют, что «хорошо жить без Интернета», а телефоны «вообще ни к чему».

Слушателям автор песни и ее исполнители советуют не беспокоиться из-за онлайн-уроков с репетитором, которые сорваны, ведь «в реальности друзей рядом видеть веселей».

Напомним, в России в 2025 году начали отключать мобильный Интернет в разных регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, под предлогом «безопасности» во время войны против Украины.

Еще перед полномасштабным вторжением в Украину армии РФ российский диктатор Владимир Путин приказал создать для России «отдельный интернет». В дальнейшем Кремль принял закон о «суверенном Рунете», который расширил полномочия Роскомнадзора по управлению трафиком.

В России существует «белый список» сайтов, которые должны работать при отключении мобильного Интернета. Его создало и обновляет Минцифры. В список входят правительственные сайты, «Госуслуги», запрещенные в Украине сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», Rutube, а также некоторые маркетплейсы, пропагандистские электронные СМИ и т.д.

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