Умер спецпрокурор США по делу о вмешательстве России в выборы
- 21.03.2026, 21:01
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Роберту Мюллеру был 81 год.
Умер Роберт Мюллер, который был спецпрокурором США в расследовании о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Ему был 81 год. Об этом сообщил MS NOW со ссылкой на два источника.
Причина смерти Мюллера не раскрывается. Однако собеседники журналистов отметили, что он многие годы страдал болезнью Паркинсона.
Президент Дональд Трамп в Truth Social написал, что рад смерти Мюллера.
«Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не может причинять вред невинным!», — написал американский лидер.
С 2001-го по 2013 год Мюллер был директором ФБР. В 2017-м Минюст США назначил его специальным прокурором по делу о расследовании вмешательства России в американские выборы. В следствии участвовали 40 агентов ФБР и 19 юристов. За два года было выдано более 2,8 тыс. повесток в суд и опрошено свыше 500 свидетелей. В итоге Мюллер не нашел доказательств сговора Дональда Трампа и российских властей.