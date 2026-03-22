закрыть
27 июня 2026, суббота, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Иране сняли на видео мощнейший взрыв на тактической авиабазе в Дезфуле

  • 22.03.2026, 15:24
  • 7,186
В Иране сняли на видео мощнейший взрыв на тактической авиабазе в Дезфуле

Это ключевой военный пункт в провинции Ирана Хузестан.

В Иране сняли на видео ужасающий взрыв на 4-й тактической авиабазе Ирана в Дезфуле. Это ключевой военный пункт в провинции Ирана Хузестан.

Очевидцы сообщили о больших клубах дыма и даже подземных толчках. Атака совпала с более широкой волной израильских ударов по западному Ирану, направленных на инфраструктуру, связанную с военным потенциалом Тегерана.

Аналитики считают, что удар по Дезфулю — это часть скоординированных усилий союзных сил по нейтрализации запасов баллистических ракет Ирана. Военные объекты в Дезфуле считаются жизненно важными для оборонной стратегии Ирана, что сделало их важной целью.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра