В Иране сняли на видео мощнейший взрыв на тактической авиабазе в Дезфуле
- 22.03.2026, 15:24
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Это ключевой военный пункт в провинции Ирана Хузестан.
В Иране сняли на видео ужасающий взрыв на 4-й тактической авиабазе Ирана в Дезфуле. Это ключевой военный пункт в провинции Ирана Хузестан.
Очевидцы сообщили о больших клубах дыма и даже подземных толчках. Атака совпала с более широкой волной израильских ударов по западному Ирану, направленных на инфраструктуру, связанную с военным потенциалом Тегерана.
Аналитики считают, что удар по Дезфулю — это часть скоординированных усилий союзных сил по нейтрализации запасов баллистических ракет Ирана. Военные объекты в Дезфуле считаются жизненно важными для оборонной стратегии Ирана, что сделало их важной целью.
🚨 WOW. STUNNING moment as US-Israeli bombs violently explode on top of Iran’s Dezful airbase— Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 21, 2026
The Iranian filming this is SCREAMING in joy! 🔥
The shockwave those strikes made is INSANE. pic.twitter.com/qpDFDRtkoo