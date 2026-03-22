В Иране сняли на видео мощнейший взрыв на тактической авиабазе в Дезфуле 22.03.2026, 15:24

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Это ключевой военный пункт в провинции Ирана Хузестан.

В Иране сняли на видео ужасающий взрыв на 4-й тактической авиабазе Ирана в Дезфуле. Это ключевой военный пункт в провинции Ирана Хузестан.

Очевидцы сообщили о больших клубах дыма и даже подземных толчках. Атака совпала с более широкой волной израильских ударов по западному Ирану, направленных на инфраструктуру, связанную с военным потенциалом Тегерана.

Аналитики считают, что удар по Дезфулю — это часть скоординированных усилий союзных сил по нейтрализации запасов баллистических ракет Ирана. Военные объекты в Дезфуле считаются жизненно важными для оборонной стратегии Ирана, что сделало их важной целью.

🚨 WOW. STUNNING moment as US-Israeli bombs violently explode on top of Iran’s Dezful airbase



The Iranian filming this is SCREAMING in joy! 🔥



The shockwave those strikes made is INSANE. pic.twitter.com/qpDFDRtkoo — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 21, 2026

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