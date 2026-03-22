Контрабандные шары из Беларуси сорвали работу аэропорта Вильнюса

Контрабандные шары из Беларуси сорвали работу аэропорта Вильнюса6
- 22.03.2026, 16:31
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Литва рассматривает инцидент как элемент гибридной угрозы со стороны Минска.
Вильнюсский аэропорт в ночь на 22 марта временно прекращал работу из-за обнаружения в воздушном пространстве объектов, похожих на контрабандные воздушные шары.
Как сообщает LRT со ссылкой на Литовские аэропорты, ограничения были введены в 1:33 по минскому времени после фиксации навигационных меток, представлявших угрозу для авиации. Спустя чуть более часа – в 2:46 – воздушное пространство было открыто, и аэропорт возобновил работу.
Ограничения коснулись как минимум трех рейсов. Представители аэропорта предупредили, что в воскресенье и понедельник возможны отдельные задержки из-за нарушенной ротации экипажей и самолетов. Пассажирам, чьи рейсы были отменены или задержаны, советуют обращаться непосредственно в авиакомпании.
Это уже четвертый случай в этом году, когда работа вильнюсского аэропорта нарушается из-за угрозы контрабандных воздушных шаров. Ранее подобные ограничения вводились на прошлой неделе и длились около 15 минут.
С начала 2026 года в Литве уже перехватили 45 метеозондов с сигаретами, прилетевшими из Беларуси. Из них 29 были зафиксированы в январе и 16 – за две недели февраля. Общая стоимость этих сигарет составляла около 540 тысяч евро. Были задержаны 22 человека, связанные с воздушной контрабандой сигарет.
В 2025 году пограничники задержали 171 человека, подозреваемого в причастности к контрабанде. Также в прошлом году перехватили 635 партий сигарет, которые перебрасывались воздушными шарами в Литву.
Власти Литвы рассматривают запуск таких шаров как элемент гибридной атаки со стороны Минска. В декабре прошлого года в стране была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с этой угрозой, а в октябре временно закрывалась граница с Беларусью.