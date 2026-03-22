Изменяются тарифы на услуги «Белпочты» 2 22.03.2026, 18:12

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Что станет дороже.

Изменяются тарифы на услуги по пересылке простой письменной корреспонденции (почтовой карточки, письма, бандероли) на территории Беларуси, сообщили в РУП «Белпочта».

Теперь пересылка простой почтовой карточки, простого письма (бандероли) массой до 20 г физическому лицу обойдется в 1,04 рубля с учетом НДС (ранее эта услуга стоила 0,86 рубля), за каждые последующие 20 г нужно будет доплатить 8 копеек с учетом НДС (ранее – 7 копеек).

Тариф для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также изменяется: аналогичную карточку, письмо, бандероль они смогут отправить за 0,87 рубля (ранее – 0,72), доплата за каждые последующие 20 г составит 7 копеек (ранее – 6).

Решение об изменении тарифов принято в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 10 марта 2026 года №19.

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