Изменяются тарифы на услуги «Белпочты»2
- 22.03.2026, 18:12
- 2,834
Что станет дороже.
Изменяются тарифы на услуги по пересылке простой письменной корреспонденции (почтовой карточки, письма, бандероли) на территории Беларуси, сообщили в РУП «Белпочта».
Теперь пересылка простой почтовой карточки, простого письма (бандероли) массой до 20 г физическому лицу обойдется в 1,04 рубля с учетом НДС (ранее эта услуга стоила 0,86 рубля), за каждые последующие 20 г нужно будет доплатить 8 копеек с учетом НДС (ранее – 7 копеек).
Тариф для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также изменяется: аналогичную карточку, письмо, бандероль они смогут отправить за 0,87 рубля (ранее – 0,72), доплата за каждые последующие 20 г составит 7 копеек (ранее – 6).
Решение об изменении тарифов принято в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 10 марта 2026 года №19.