США призывают частные фирмы дать отпор Ирану 2 23.03.2026, 16:56

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Вашингтон переходит к наступательной киберстратегии.

США представили новую киберстратегию, предусматривающую более агрессивный подход к противодействию угрозам, включая возможность превентивных атак. Документ отражает переход от оборонительной к наступательной модели в киберпространстве, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для усиления политики стали участившиеся кибератаки, в том числе недавний взлом американской компании Stryker, ответственность за который взяла на себя иранская хакерская группа. По их заявлениям, атака затронула более 200 тыс. серверов и устройств.

Новая стратегия предполагает активные действия по нейтрализации угроз еще до их проникновения в американские сети. Такой подход развивает концепцию «защиты на дальних рубежах», ранее применявшуюся киберкомандованием Пентагона.

Особое внимание уделяется роли частного сектора. Власти США рассматривают возможность поощрения компаний за ответные кибератаки на злоумышленников. Несмотря на то что подобные действия пока находятся вне правового поля, интерес к ним уже проявляют отдельные корпорации, включая Google.

При этом эксперты выражают обеспокоенность готовностью американских структур к реализации столь амбициозной стратегии. Аналитики также указывают, что усиление наступательных возможностей не компенсирует уязвимости в защите критической инфраструктуры. Вопрос о том, сможет ли новая стратегия обеспечить безопасность в условиях растущих киберугроз, остается открытым.

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