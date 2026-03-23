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Ynet: США определили дату завершения войны с Ираном

  • 23.03.2026, 20:14
  • 7,024
Ynet: США определили дату завершения войны с Ираном

В ближайшее время ожидаются переговоры Вашингтона и Тегерана.

Американские власти определили 9 апреля датой завершения войны против Ирана. В ближайшее время ожидаются переговоры Вашингтона и Тегерана.

Об этом сообщает Ynet.

Информацию о дате завершения войны изданию раскрыл неназванный израильский источник. По его словам, «окончание войны 9 апреля позволит Трампу прибыть в Израиль в День независимости, чтобы получить Премию Израиля».

Премия Израиля - это самая престижная премия, которая вручается в День независимости страны.

Собеседник Ynet также добавил, что переговоры США и Ирана пройдут уже на этой неделе в Пакистане.

2Американцы не информировали Израиль о переговорах с Калибафом (спикером парламента Ирана Мохаммедом Калибафом - ред.)», - уточнил он.

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