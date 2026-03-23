В Беларуси подорожали почтовые услуги 1 23.03.2026, 22:10

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Сколько теперь стоит отправить письмо.

«Белпочта» обновила тарифы на пересылку писем и бандеролей внутри страны. Изменения предусмотрены постановлением МАРТ и уже вступили в силу.

Согласно документу, с 22 марта отправка обычной почтовой карточки или письма весом до 20 граммов для физлиц стоит 1 рубль 4 копейки. Раньше эта услуга обходилась на 18 копеек дешевле.

Если письмо тяжелее, то за каждые следующие 20 граммов веса придется доплатить еще 8 копеек (плюс 1 копейка к старому тарифу).

Для юрлиц и ИП ценник тоже пересмотрели: пересылка карточек и конвертов до 20 граммов теперь стоит 87 копеек — это на 15 копеек больше, чем раньше.

Напомним, это не единственное подорожание услуг в марте. С 27 марта в Минске вырастет стоимость проезда: талончик на наземный транспорт будет стоить 1 рубль 10 копеек, а жетон в метро — 1 рубль 15 копеек. Также столичные власти установили потолок цен для маршруток: не более 3 рублей 30 копеек за поездку по городу и не выше 5 рублей — в города-спутники.

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