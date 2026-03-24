ЕС и Австралия договорились о свободной торговле 5 24.03.2026, 11:16

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Отменяется более 99% пошлин.

Европейский Союз и Австралия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Об этом объявили во вторник, 24 марта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Соглашение, которое разрабатывается с 2018 года, направлено на снятие торговых барьеров, таких как таможенные пошлины, с обеих сторон, пишет «Немецкая волна».

«Сегодня мы рассказываем важную историю миру, который глубоко меняется, миру, где великие державы используют тарифы в качестве рычага, а цепочки поставок - в качестве уязвимых мест, которые можно использовать», - сказала фон дер Ляйен журналистам в Канберре. «В нашей истории открытая торговля, основанная на правилах, приносит позитивные результаты», - подчеркнула глава Еврокомиссии. Альбанезе назвал сделку «значимым моментом» для Австралии.

Торговое соглашение пока не вступило в силу. Оно должно быть одобрено государствами-членами ЕС и Европарламентом, а также парламентом Австралии. После этого стороны смогут подписать его.

Отмена 99% пошлин, поставки критически важного сырья

Соглашение о свободной торговле предусматривает отмену более 99% пошлин на экспорт товаров из ЕС в Австралию. По данным Брюсселя, это позволит европейскому бизнесу экономить около 1 млрд евро в год на пошлинах. Кроме того, компаниям из ЕС станет доступнее сфера госзакупок в Австралии. Со своей стороны Австралия, как предполагается, обеспечит Европу надежными поставками критически важного сырья и снизит пошлины на их импорт, указывает агентство dpa.

По данным Европейской комиссии, от этого соглашения больше всего выиграют такие отрасли, как машиностроение, химическая и автомобильная промышленность, а также сельское хозяйство. Согласно пресс-релизу ЕК, договоренность приведет к увеличению экспорта ЕС в Австралию на 33% в течение следующего десятилетия. Власти Австралии ожидают, что свободная торговля с ЕС в первый год принесет стране 10 млрд австралийских долларов (6 млрд евро).

ЕС и Австралия также укрепят оборонное сотрудничество

Помимо торговых договоренностей, Брюссель и Канберра объявили о подписании нового оборонного соглашения. Партнерство в этой сфере будет способствовать «сотрудничеству в оборонной промышленности, кибербезопасности, экономической безопасности, борьбе с терроризмом, противодействию всем формам ненависти и борьбе с гибридными угрозами», говорится в пресс-релизе австралийского правительства.

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