Си Цзиньпин воюет с вином 7 24.03.2026, 14:42

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Пекин запретил употребление алкоголя на официальных мероприятиях.

Политика лидера КНР Си Цзиньпина по ужесточению контроля за поведением чиновников и запрету алкоголя на официальных мероприятиях привела к заметному спаду на глобальном рынке вина, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

В рамках антикоррупционной кампании Пекин запретил употребление алкоголя на государственных и партийных встречах. Это решение, наряду со слабой экономикой, резко сократило спрос на импортные вина в стране, которая ранее считалась одним из крупнейших рынков сбыта.

Крупные производители, включая Treasury Wine Estates, сообщают о переполненных складах в Китае и сокращении поставок. Европейские компании, такие как Pernod Ricard и Diageo, также фиксируют падение продаж. Импорт вина в Китай снизился более чем на 10% и сейчас составляет лишь около половины от пиковых значений 2018 года.

Снижение спроса уже сказывается на винодельческих регионах по всему миру. В Австралии и Франции производители вынуждены сокращать производство, выкорчевывать виноградники и оставлять урожай на полях. В регионе Бордо экспорт в Китай сократился более чем на четверть, а часть винодельческих хозяйств сменила владельцев из-за падения интереса со стороны китайских инвесторов.

Экономические факторы усилили эффект. Замедление экономики и спад на рынке недвижимости в Китае снизили потребительскую активность. Одновременно ужесточение контроля за подарками и банкетами уменьшило использование вина в деловой среде.

Эксперты отмечают, что китайский рынок, ранее обеспечивавший значительную долю роста мировой винной индустрии, сегодня утратил свой статус драйвера. Это вынуждает производителей пересматривать стратегии и искать новые рынки сбыта на фоне усиливающейся конкуренции и сокращения глобального спроса.

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