Путинист Басков попал в крупный скандал в России 8 25.03.2026, 10:21

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Николай Басков

Минобороны Украины поблагодарило певца за наведение ракет по целям в РФ.

Российский певец-путинист и активный сторонник войны против Украины Николай Басков попал в скандал в России. Украинское Минобороны официально поблагодарило пропутинского певца за финансовую помощь ВСУ и поддержку в нанесении ударов по территории России, пишет «Главред».

Соответствующий пост появился в аккаунте Баскова в Threads.

После этого он, вероятно, будет вынужден объяснять гражданам РФ и кремлевскому режиму, как именно он поддерживал Украину, народным артистом которой признавался ранее.

«Николай, от имени всего украинского народа выражаем искреннюю благодарность за миллионные пожертвования в поддержку ВСУ! Отдельное спасибо за предоставленные координаты особо важных для РФ военных стратегических объектов. Ребята отработали удачно, а ваша награда ждет вас в Украине. Не зря вас когда-то признали Народным артистом Украины, всегда знали, что вы отблагодарите», — написали Баскову с официального аккаунта Министерства обороны Украины в Threads.

Другие пользователи социальной сети также не стали преуменьшать вклад российского певца в развитие украинской армии.

«Николай, большое спасибо за пожертвования на ВСУ. Слава Украине»

«Слава героям! Говорят, что российские исполнители и актеры очень часто делают пожертвования на ВСУ!!! Они устали от кремлевского режима и хотят зарабатывать уже скорее в Украине!!! А Николай один из них»

«Господин Николай, искренне благодарю, что выбрали сторону света и добра. Спасибо за поддержку украинского народа и особенно за помощь украинской армии!!»

К благодарности присоединились и украинские военные.

«Николай, хотим поблагодарить вас за замечательную помощь нашему подразделению! Искренне благодарны вам! Но не афишируйте себя там слишком сильно! ФСБ не дремлет! Николай, Украина вас не забудет! Слава Украине»

«Николай, спасибо за пожертвования на ВСУ, ты лучший!!!»

«Николай, большое спасибо за поддержку Украины! В такое тяжелое время, когда путинские орды тысячами падают на наши черноземы, вы — на стороне добра, на стороне великих Вооруженных Сил Украины! Искренне благодарим!»

Однако при этом не все россияне сразу поняли, почему прокремлевский певец внезапно начал делать пожертвования на ВСУ.

«Что произошло? Почему Баскова благодарят за поддержку ВСУ?».

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