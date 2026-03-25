Бросок Шаранговича принес «Калгари» победу над «Лос-Анджелесом» 2 25.03.2026, 11:09

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Белорус решил исход матча эффектным буллитом.

В матче регулярного сезона НХЛ «Калгари» дома по буллитам обыграл «Лос-Анджелес» — 3:2 (Б), сообщает Pressball.by. Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович выходил на левом фланге второго звена вместе с Райаном Стромом и Виктором Олофссоном. В серии послематчевых буллитов Егор отметился победным броском, эффектно переиграв Дарси Кюмпера.

Шарангович провел на льду 18.59, очков с игры не набрал, реализовал послематчевый буллит, нанес 3 броска, применил 1 силовой прием, совершил 1 потерю, проиграл все 3 вбрасывания, в которых участвовал, и завершил матч с показателем полезности 0.

Всего в текущем сезоне НХЛ Шарангович принял участие в 67 матчах, в которых набрал 26 (14+12) очков. Его показатель полезности составляет -21, на счету форварда 8 минут штрафного времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Калгари — Лос-Анджелес — 3:2 (Б) (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Байфилд (16) (Армиа, Даути, 2.35). 1:1 — Мяяття (1) (Олофссон, Р.Стром, 34.50). 1:2 — Байфилд (17) (Т.Мур, Лаферрьер, 40.17). 2:2 — Парех (1) (Коронато, Гридин, 53.02-бол.). 3:2 — ШАРАНГОВИЧ (решающий буллит).

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