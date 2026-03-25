Украинские депутаты: Над вольным Минском снова будет развеваться национальный флаг 5 25.03.2026, 14:20

2,666

В Верховной Раде Украины поздравили белорусов с Днем Воли.

В Верховной Раде Украины во время пленарного заседания депутаты поздравили белорусов с Днем Воли.

«25 марта Свободная Демократическая Беларусь отмечает День Воли — 108‑ю годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, которая стала первым историческим шагом белорусского народа к собственной государственной субъектности. Это мгновение длилось недолго, но оно навсегда осталось в истории. День Воли — это напоминание о том, что стремление к свободе является неотъемлемой частью белорусской идентичности», — говорится в заявлении.

Парламентарии сообщили, что сегодня Беларусь живет в условиях двойной оккупации: режима Лукашенко и со стороны России, которая превратила Беларусь в плацдарм для уничтожения Украины.

«В соответствии с нормами международного гуманитарного права, Беларусь является оккупированной территорией. Это юридический факт, регламентированный статьями 42 Гаагской конвенции и 2 Женевской конвенции. Украина — первое государство, которое обязано сделать этот вывод официальным. Поддерживая дипломатические отношения с Минском, мы легитимизируем режим, который убивает наших граждан. Пора положить этому конец», — говорится в заявлении.

Депутаты подчеркивают, что есть другая Беларусь — и она борется.

«В этот день мы с особой благодарностью склоняем головы перед бойцами полка имени Кастуся Калиновского, которые с первых дней полномасштабного вторжения защищают украинскую землю на самых горячих участках фронта. Они защищают идею, ради которой мы воюем: судьбу народа нельзя навязать силой — ее определяют те, кто готов за нее стоять. Их отвага на поле боя доказывает то, что декларировали всегда: свобода Украины и свобода Беларуси — неделимы. Настоящая независимость Беларуси будет добыта в том числе на этой войне», — говорится в заявлении.

Демократическая смена власти в Минске — это вопрос безопасности всего региона, пишут парламентарии.

Межфракционное депутатское объединение Верховной Рады Украины «За Демократическую Беларусь!» призывает разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко; официально признать Беларусь оккупированной Россией территорией; передать помещение посольства Республики Беларусь в Киеве демократическим представителям белорусского народа, а международное сообщество — усилить санкционное давление на режим.

«Мы верим, что скоро над вольным Минском снова будет развеваться бело-красно-белый национальный флаг, а граница между нашими странами станет границей между двумя свободными европейскими нациями.

Жыве Беларусь! Слава Украине!» — говорится в заявлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com