Украинские депутаты: Над вольным Минском снова будет развеваться национальный флаг

Украинские депутаты: Над вольным Минском снова будет развеваться национальный флаг5
- 25.03.2026, 14:20
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В Верховной Раде Украины поздравили белорусов с Днем Воли.
В Верховной Раде Украины во время пленарного заседания депутаты поздравили белорусов с Днем Воли.
«25 марта Свободная Демократическая Беларусь отмечает День Воли — 108‑ю годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, которая стала первым историческим шагом белорусского народа к собственной государственной субъектности. Это мгновение длилось недолго, но оно навсегда осталось в истории. День Воли — это напоминание о том, что стремление к свободе является неотъемлемой частью белорусской идентичности», — говорится в заявлении.
Парламентарии сообщили, что сегодня Беларусь живет в условиях двойной оккупации: режима Лукашенко и со стороны России, которая превратила Беларусь в плацдарм для уничтожения Украины.
«В соответствии с нормами международного гуманитарного права, Беларусь является оккупированной территорией. Это юридический факт, регламентированный статьями 42 Гаагской конвенции и 2 Женевской конвенции. Украина — первое государство, которое обязано сделать этот вывод официальным. Поддерживая дипломатические отношения с Минском, мы легитимизируем режим, который убивает наших граждан. Пора положить этому конец», — говорится в заявлении.
Депутаты подчеркивают, что есть другая Беларусь — и она борется.
«В этот день мы с особой благодарностью склоняем головы перед бойцами полка имени Кастуся Калиновского, которые с первых дней полномасштабного вторжения защищают украинскую землю на самых горячих участках фронта. Они защищают идею, ради которой мы воюем: судьбу народа нельзя навязать силой — ее определяют те, кто готов за нее стоять. Их отвага на поле боя доказывает то, что декларировали всегда: свобода Украины и свобода Беларуси — неделимы. Настоящая независимость Беларуси будет добыта в том числе на этой войне», — говорится в заявлении.
Демократическая смена власти в Минске — это вопрос безопасности всего региона, пишут парламентарии.
Межфракционное депутатское объединение Верховной Рады Украины «За Демократическую Беларусь!» призывает разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко; официально признать Беларусь оккупированной Россией территорией; передать помещение посольства Республики Беларусь в Киеве демократическим представителям белорусского народа, а международное сообщество — усилить санкционное давление на режим.
«Мы верим, что скоро над вольным Минском снова будет развеваться бело-красно-белый национальный флаг, а граница между нашими странами станет границей между двумя свободными европейскими нациями.
Жыве Беларусь! Слава Украине!» — говорится в заявлении.