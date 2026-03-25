На американских бомбардировщиках B-2 в Иране заметили загадочные элементы 1 25.03.2026, 15:02

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Они расположены вдоль передней кромки крыла.

Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, задействованные в операциях против Ирана, привлекли внимание экспертов из-за необычных элементов на крыльях. На новых фотографиях, опубликованных Центральное командование США, видно, что на передней кромке двух самолетов появились белые прямоугольники с черной окантовкой, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

Снимки сделаны перед вылетом с базы авиабаза Уайтмен 17 марта 2026 года. Эти элементы расположены симметрично сверху и снизу крыла и, предположительно, закреплены с использованием специальных материалов, сохраняющих низкую радиолокационную заметность самолета.

Назначение новых деталей остается неизвестным. Эксперты рассматривают несколько версий: от тестовых меток и изменений в радиопоглощающем покрытии до установки новых сенсоров или систем радиоэлектронной борьбы. Также не исключается, что элементы связаны с модернизацией технологий малозаметности, частично заимствованных у более нового бомбардировщика B-21 Raider.

Несмотря на технические загадки, B-2 продолжает выполнять ключевые задачи. Это единственный самолет, способный наносить удары по хорошо защищенным объектам, включая применение сверхтяжелых бомб. При этом он действует с территории США, в отличие от других бомбардировщиков, размещенных ближе к зоне конфликта.

Дополнительный интерес вызвали отметки на одном из самолетов — изображение 15 бомб на стойке шасси. Предположительно, они обозначают количество боевых вылетов, хотя точное значение не раскрывается.

Даже спустя более 30 лет службы B-2 остается одной из самых засекреченных и технологически сложных машин в арсенале США, а многие детали его модернизации по-прежнему держатся в тайне.

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