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ЕС поздравил белорусов с Днем Воли

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  • 25.03.2026, 17:24
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ЕС поздравил белорусов с Днем Воли

Европа призывает международное сообщество не забывать о ситуации в Беларуси.

Европейский союз поздравил белорусов с Днем Воли, который ежегодно отмечается 25 марта в память о провозглашении независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году. В заявлении Генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного партнерства подчеркивается поддержка народа Беларуси в его стремлении к свободе и демократии, пишет EU Neighbours East (перевод — сайт Charter97.org).

День Воли считается важным символом национальной идентичности и борьбы за независимость. Именно в этот день была принята Третья уставная грамота, провозгласившая Беларусь суверенным государством. Тогда же бело-красно-белый флаг стал национальным символом, который сегодня ассоциируется с протестным движением.

Несмотря на историческую значимость, независимость оказалась недолгой: уже в 1919 году территория страны вошла в состав СССР. В современной Беларуси официальный День независимости отмечается 3 июля, что связано с решениями властей.

В последние годы 25 марта приобрело особое политическое значение. На фоне репрессий, экономических проблем и усиления зависимости от России, белорусы продолжают отмечать эту дату акциями солидарности.

По всему миру проходят митинги, культурные мероприятия и акции поддержки политзаключенных. ЕС призывает международное сообщество не забывать о ситуации в Беларуси и поддерживать ее граждан в стремлении к демократическим переменам.

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