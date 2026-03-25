ЕС поздравил белорусов с Днем Воли 2 25.03.2026, 17:24

1,676

Европа призывает международное сообщество не забывать о ситуации в Беларуси.

Европейский союз поздравил белорусов с Днем Воли, который ежегодно отмечается 25 марта в память о провозглашении независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году. В заявлении Генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного партнерства подчеркивается поддержка народа Беларуси в его стремлении к свободе и демократии, пишет EU Neighbours East (перевод — сайт Charter97.org).

День Воли считается важным символом национальной идентичности и борьбы за независимость. Именно в этот день была принята Третья уставная грамота, провозгласившая Беларусь суверенным государством. Тогда же бело-красно-белый флаг стал национальным символом, который сегодня ассоциируется с протестным движением.

Несмотря на историческую значимость, независимость оказалась недолгой: уже в 1919 году территория страны вошла в состав СССР. В современной Беларуси официальный День независимости отмечается 3 июля, что связано с решениями властей.

В последние годы 25 марта приобрело особое политическое значение. На фоне репрессий, экономических проблем и усиления зависимости от России, белорусы продолжают отмечать эту дату акциями солидарности.

По всему миру проходят митинги, культурные мероприятия и акции поддержки политзаключенных. ЕС призывает международное сообщество не забывать о ситуации в Беларуси и поддерживать ее граждан в стремлении к демократическим переменам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com