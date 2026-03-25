США пригрозили «устроить ад» для Ирана

США пригрозили «устроить ад» для Ирана19
- 25.03.2026, 21:38
В Белом доме заявили, что Трамп «не блефует».
США ударят по Ирану «сильнее, чем когда-либо прежде», если тот продолжит боевые действия, заявила на брифинге представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает The Wall Street Journal.
«Президент [Дональд] Трамп не блефует и готов устроить ад», — сказала она.
Левитт заявила, что «любое насилие после этого момента будет происходить из-за отказа Ирана понять свое поражение и пойти на сделку».