Экспорт российской нефти через Балтику фактически парализован 6 Сергей Мисюра

26.03.2026, 12:38

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Как ВСУ это удалось.

В День СБУ завершилась многодневная операция, и думаю, экипаж «Балтика» из 59-й отдельной штурмовой бригады, который сбил дважды российские вертолёты FPV-дроном, может радоваться. Операцию вполне можно назвать его же позывным.

В ночь на 25 марта состоялись не просто удачные прилёты на дальность более 900 км, а системное отключение всего балтийского нефтегазового хаба России. И сделано это было максимально комплексно и точно, за короткий срок — в неделю.

Да, прилёты по «Усть-Луге» и «Приморску» были и раньше. В «Усть-Лугу» прилетали дроны СБУ ещё в январе 2024 года, но это было во время массированных атак по всем объектам. А сейчас мы видим комплексный подход к Балтийскому хабу — «Усть-Луга», «Приморск» и «Выборг». Поэтому давайте немного подробнее разберём эти порты и цели:

«Усть-Луга». Больше, чем порт. Здесь прилетело не просто в «бочку с мазутом». Характер зарева на видео очень напоминает события января 2024 года. Тогда мы вывели из строя только установки фракционирования газового конденсата, и пожар не был таким массовым. А сегодня завод ждёт долгая и мучительная остановка. «Новатэк» только разогнал мощность до 8 млн тонн в год, введя третью очередь. Потому что были сильно уверены в себе и не думали о нашем таком комплексном ударе.

Если коротко, — в чём отличие «Приморска» и «Усть-Луги»:

«Приморск» — это больше перекачка сырой продукции, нефти. Это вентиль, который перегоняет нефть с Балтийской транспортной системы к танкерам. Самый большой узел экспорта нефти Urals и дизеля. Там резервуары горят уже третьи сутки, а танкеры в панике дрейфуют в море, потому что терминалы не принимают груз. И соответственно — сама Балтийская транспортная система будет простаивать.

«Усть-Луга» — это технологии и деньги. Здесь делают продукт высокой переработки. Поэтому комплексной атакой мы одновременно заблокировали и сырьё, и готовый продукт. Экспорт через Балтику фактически парализован.

Выборг. И если уж летело 900 км много дронов — а основная часть противовоздушной обороны прикрывает бывшую столицу — почему бы ещё что-то не уничтожить под шумок? Поэтому и удар по Выборгу и ледоколу «Пурга» (проект 23550) — это показ системности нашей работы. В России и так сложности с построением новой арктической линии перевозок. Для этого надо много ледоколов и танкеров ледового класса. И удар по ледоколу такого класса, хоть он и может нести контейнеры с «Калибрами», — здесь не военно-направленный удар, а именно экономический. Корабль ещё не принят во флот, хотя и спущен на воду, но теперь он ещё дольше будет оправляться перед финальным принятием в арктическую флотилию. Если вообще сможет. Потому что такой крен, хоть и в мелкой гавани, потребует больших усилий, чтобы засунуть такую махину в сухие доки для ремонта.

В сухом остатке:

Этот комплексный удар — лучшее, что мы делали в Балтике. На расстоянии 900 км, возле Петербурга, поразили за неделю три ключевых военно-экономических площадки, с феноменальной точностью и пониманием. Как писал Мадьяр — терминал в «Усть-Луге» смог лишь 48 часов проводить транспортировку и снова остановился. Как-то отремонтировался от прошлых атак — и снова встал. Надеюсь, надолго.

Жду, когда через несколько лет начнут появляться детали, как мы проходили противовоздушную оборону и как самолёт «А-22» впервые со Второй мировой войны сбрасывал авиабомбы по Выборгу.

Сергей Мисюра, «Фейсбук»

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