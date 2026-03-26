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Atlantic Council: НАТО должно быть готово задействовать 5 статью

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  • 26.03.2026, 14:02
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Atlantic Council: НАТО должно быть готово задействовать 5 статью

Эксперт назвал ключевые сценарии и меры противодействия России.

Если Кремль не добьется убедительной победы в Украине, он может попытаться проверить решимость НАТО на других направлениях. Об этом говорится в анализе американского эксперта Ричарда Д. Хукера-младшего, который работал в Белом доме, Совете нацбезопасности, а также участвовал в разработке Стратегии национальной безопасности США. Эксперт выделил пять потенциальных уязвимых регионов и предложил меры противодействия, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

По его оценке, Россия, несмотря на потери, сохраняет военный потенциал и готовность к дальнейшей экспансии. В этих условиях главная задача Альянса — не допустить ситуации, в которой Москва сможет быстро добиться успеха до реакции союзников.

Наиболее уязвимой точкой эксперт называет норвежский архипелаг Шпицберген — демилитаризованную территорию с минимальной защитой. Предотвратить возможный сценарий, по его мнению, можно за счет усиления разведки, регулярных учений и военного присутствия.

Среди других потенциальных целей — Аландские острова Финляндии, восточная Эстония, шведский остров Готланд и Сувалкский коридор. Во всех случаях ключевым фактором риска остается возможная медленная или нескоординированная реакция НАТО.

Для успешного сдерживания эксперт предлагает развернуть дополнительные силы Альянса в Балтийском регионе, усилить противовоздушную оборону, заранее размещать технику и активнее проводить совместные учения. Отдельное внимание он уделяет киберзащите и противодействию гибридным угрозам.

Хукер подчеркивает, что ни одна страна региона не сможет справиться с подобной угрозой в одиночку. Только быстрый и скоординированный ответ НАТО, включая готовность применить статью 5, способен предотвратить эскалацию и сохранить устойчивость Альянса.

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