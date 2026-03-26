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В Израиле продлили запрет на полеты над страной

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  • 26.03.2026, 14:58
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В Израиле продлили запрет на полеты над страной

Рейсы из Минска отменены.

Авиационные власти Израиля в очередной раз продлили ограничения на использование воздушного пространства над страной.

Решение продлить ограничения основано на анализе текущей обстановки: из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке Израиль подвергается ракетным обстрелам со стороны Ирана и «Хезболлы», сообщает The Jerusalem Post. Запрет на полеты для иностранных перевозчиков действует до 16 апреля.

«В связи с этим рейсы Belavia Минск — Тель-Авив отменены по 16 апреля включительно. Пассажиры могут оформить возврат билетов по месту их приобретения или перенести вылет на другую дату», — передает «Белавиа».

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