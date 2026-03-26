WSJ: В ООН планируется скандальное назначение 26.03.2026, 17:29

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Кандидат на должность симпатизирует авторитарным режимам.

В Совете ООН по правам человека рассматривается назначение палестинского юриста и академика Зейны Джаллад на пост специального докладчика по вопросу односторонних санкций. Речь идет о должности, которая занимается оценкой влияния экономических ограничений на права человека, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Кандидатуру предложил председатель Совета, посол Индонезии Сидхарто Сурьодипуро, несмотря на то, что отборочная комиссия рекомендовала другого претендента. Это решение уже вызвало дискуссии среди дипломатов и правозащитных организаций.

Зейна Джаллад — специалист в области международного права, преподаватель Американского университета в Бейруте и советник действующего спецдокладчика ООН по праву на питание.

Критики назначения указывают на ее прежние заявления по международной политике, в том числе по вопросам Ближнего Востока и санкционной политики Запада. По их мнению, это может поставить под сомнение ее нейтральность при оценке ограничительных мер в отношении таких стран, как Иран или Сирия.

Сам пост спецдокладчика по санкциям был учрежден в 2014 году по инициативе ряда стран, включая Иран, при поддержке России и Китая. Должность формально считается независимой, однако решения о назначении традиционно принимаются консенсусом государств-членов Совета.

Любая из 47 стран Совета теоретически может инициировать голосование по кандидатуре до завершения текущей сессии. Однако на практике подобные назначения почти всегда утверждаются без возражений.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие дни. Назначение Джаллад может стать важным сигналом о балансе сил и подходах к санкционной политике внутри системы ООН.

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