В Нидерландах взорвали несколько банкоматов 3 26.03.2026, 20:37

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Девочка получила травмы.

В Нидерландах за три дня произошло несколько взрывов банкоматов, сообщает издание NL Times.

Серия инцидентов началась в понедельник, 23 марта: рано утром злоумышленники уничтожили банкоматы в городе Ларен и в Амстердаме на улице Слотеркаде. Задержать подозреваемых не удалось.

На следующий день с интервалом в 30 минут были подорваны еще два банкомата в пригородах столицы — Бадхуведорпе и Ландсмеере. Полиция задержала двух мужчин, которые скрылись из Бадхуведорпа на мотоцикле.

В среду неизвестные взорвали банкомат в Утрехте — правоохранители сообщили о значительном ущербе, и в качестве меры предосторожности эвакуировали жителей располагающейся сверху квартиры. В тот день еще один банкомат уничтожили в Амстердаме на улице Слотермеерлаан — при взрыве было повреждено остекление здания, девочка получила травмы от осколков и была госпитализирована.

По словам криминолога из Амстердамского свободного университета Джаспера ван дер Кемпа, злоумышленники проталкивали самодельную взрывчатку через щель для наличных.

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