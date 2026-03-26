The Bell: Путин на закрытой встрече с олигархами предложил им добровольно скинуться на войну 28 26.03.2026, 21:15

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«Потрясти бизнес диктатору РФ предложил Игорь Сечин.

Сегодня после съезда РСПП Владимир Путин провел закрытую встречу с крупными бизнесменами. Содержание таких встреч обычно не раскрывается, а после начала войны засекречен даже список их участников. Но, по словам источников The Bell, Путин обсудил с олигархами продолжение войны и ее финансирование.

«Сказали, будем воевать», — пересказывает суть выступления Путина один из собеседников The Bell, знакомый с содержанием разговора. «Пойдем до границ Донбасса», — пересказывает другой. А после этого Путин предложил бизнесменам делать добровольные взносы в бюджет, утверждают оба.

По словам одного из собеседников The Bell, идея «потрясти бизнес в тяжелое для страны время» принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину, который накануне изложил ее в письме Владимиру Путину.

Некоторые бизнесмены откликнулись на просьбу прямо на встрече. Сулейман Керимов обещал внести 100 млрд рублей, утверждает один из собеседников The Bell и подтверждает второй. Идею поддержал еще как минимум один крупный бизнесмен, присутствовавший на встрече, правда сумму своего взноса он не назвал.

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