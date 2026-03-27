31 марта 2026, вторник, 12:47
Сенаторы США выдвинули ультиматум Орбану

  27.03.2026, 15:58
Виктор Орбан

Закон вводит санкции против высокопоставленных чиновников Венгрии.

Сенаторы Конгресса США намерены внести на этой неделе законопроект о санкциях против высокопоставленных чиновников Венгрии, ответственных за закупки российских энергоресурсов и остановку европейской помощи Украине. Закон «О блокировке Путина» предусматривает заморозку активов и запрет на выдачу виз, пишет ознакомившаяся с документом Financial Times.

Сенаторы начали наступление на Виктора Орбана в ситуации, когда он не дает Евросоюзу выделить Украине кредит на 90 млрд евро и ведет против нее агрессивную пропагандистскую кампанию, обвиняя в прекращении транзита российской нефти.

«Соединенные Штаты и наши союзники должны и впредь действовать сообща, поддерживая Украину и перекрывая источники доходов, которые подпитывают войну Путина, – заявил соавтор законопроекта республиканец Том Тиллис. – Этот законопроект предусматривает привлечение к ответственности высокопоставленных венгерских чиновников, одновременно предлагая Венгрии четкий путь к восстановлению общей позиции с ее союзниками, – отказаться от российских энергоресурсов и прекратить мешать поддержке Украины». Демократ Джин Шахин, которая вместе с Тиллисом возглавляет в Сенате группу наблюдения за НАТО, добавила: «Если мы хотим, чтобы война в Украине закончилась, администрация Трампа должна последовательно требовать от наших союзников соблюдения тех же стандартов; никому, особенно Виктору Орбану, это [поддержка Путина] не должно сойти с рук».

В законопроекте Орбан напрямую не упоминается в качестве объекта санкций, отмечает FT. Президентская администрация должна будет определить, кто из венгерских чиновников причастен к задержке выделения средств Украине и сохранению энергетической зависимости страны от России, пояснил газете помощник одного из сенаторов.

