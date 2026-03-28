«Птицы» ВСУ налетели на Донецкий аэропорт и поразили важные цели 2 28.03.2026, 22:53

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Командующий СБС ВСУ опубликовал видео.

В ночь на 28 марта «Птицы» Сил беспилотных систем ВСУ совершили атаку на территорию Донецкого аэропорта, уничтожив пусковые установки вражеских дронов «Гербера"/Shahed.

Видео ударов опубликовал на своей странице в Facebook командующий СБС ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».

На опубликованных кадрах видно, как украинские дроны заходят на цели и поражают мобильные пусковые установки.

Кроме удара по аэропорту, где российские оккупанты создали базу для ударных беспилотников, которые атакуют украинские города, украинские воины атаковали другие объекты на временно оккупированных территориях. В частности были поражены два ЗРК «Тор».

Мадьяр опубликовал полный перечень пораженных целей:

- пусковые мобильные установки на территории ДАП в Донецке;

- ЗРК «Тор-М2» на ВОТ Луганской области;

- ЗРК «Тор-М1» на ВОТ Запорожской области;

- склад РЭБ и БЧ, мастерская РЭБ в нп Луганское, ВОТ Донецкой области;

- склад МТЗ в нп Благовещенка на ВОТ Херсонской области;

- склад ГСМ в нп Айдар, ВОТ Луганской области;

- склад МТО и БП в нп Мангуш на ВОТ Донецкой области;

- башни и коммуникационные узлы в нп Мангуш на ВОТ Донецкой области.

Кроме того, во время поиска ПВО на ВОТ Луганской области было уничтожено САУ «Гвоздика».

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