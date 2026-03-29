Разведка Украины поймала российские спутники

Разведка Украины поймала российские спутники4
- 29.03.2026, 9:34
Они снимали военные базы США на Ближнем Востоке.
Российские спутники ведут съемку военных объектов США и их союзников на Ближнем Востоке и передают эти данные Ирану. В частности, они снимали базу Диего-Гарсия на острове Чагос и авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в X со ссылкой на данные украинской разведки.
Так, съемка первого объекта велась 24 марта, а второго – 25 марта. Кроме того, 26 марта российские спутники шпионили за базой Инджирлик в Турции и авиабазой Аль-Удейд в Катаре.
Помимо военных объектов, российские спутники вели съемку международного аэропорта Кувейта, нефтяного месторождения Большой Бурган и нефтегазового месторождения Шайбах.
Отметим, что 27 марта Иран нанес комбинированный воздушный удар по базе принца Султана. По информации американских СМИ, ранения получили несколько военных США, а также был поврежден самолет-заправщик.
Комментируя данные разведки, украинский лидер задался вопросом, как можно снимать санкции со страны, которая передает Ирану информацию для атак на базы США и их союзников.
Речь идет о смягчении санкций против российской нефти. Недавно США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов РФ, погруженных на суда до 12 марта. Соответствующее разрешение будет действовать до 11 апреля.
«Нужно на агрессора давить. А снятие санкций – это точно не давление», – подчеркнул президент Украины.