Разведка Украины поймала российские спутники 4 29.03.2026, 9:34

8,928

Они снимали военные базы США на Ближнем Востоке.

Российские спутники ведут съемку военных объектов США и их союзников на Ближнем Востоке и передают эти данные Ирану. В частности, они снимали базу Диего-Гарсия на острове Чагос и авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в X со ссылкой на данные украинской разведки.

Так, съемка первого объекта велась 24 марта, а второго – 25 марта. Кроме того, 26 марта российские спутники шпионили за базой Инджирлик в Турции и авиабазой Аль-Удейд в Катаре.

Помимо военных объектов, российские спутники вели съемку международного аэропорта Кувейта, нефтяного месторождения Большой Бурган и нефтегазового месторождения Шайбах.

Отметим, что 27 марта Иран нанес комбинированный воздушный удар по базе принца Султана. По информации американских СМИ, ранения получили несколько военных США, а также был поврежден самолет-заправщик.

Комментируя данные разведки, украинский лидер задался вопросом, как можно снимать санкции со страны, которая передает Ирану информацию для атак на базы США и их союзников.

Речь идет о смягчении санкций против российской нефти. Недавно США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов РФ, погруженных на суда до 12 марта. Соответствующее разрешение будет действовать до 11 апреля.

«Нужно на агрессора давить. А снятие санкций – это точно не давление», – подчеркнул президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com