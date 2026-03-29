В глубинах океана нашли существо с уникальным зрением

29.03.2026, 13:13

5,788

В чем его феномен?

В глубинах океана, куда солнечный свет почти не проникает, обитает одна из самых удивительных рыб планеты – тихоокеанский бочкоглаз (другое название – малоротая макропинна, Macropinna microstoma). Это существо смогло адаптироваться к экстремальным условиям и выработало уникальную систему зрения, которая позволяет ему эффективно охотиться в темноте. О ней на страницах издания Forbes рассказал эволюционный биолог Скотт Треверс из Университета Рутгерса.

Как пояснил биолог, глубины на уровне 600–800 метров считаются одними из самых сложных для зрения сред на Земле. Свет туда поступает только сверху и очень слабый, поэтому добычу обычно видно лишь в виде силуэтов или коротких вспышек биолюминесценции. В таких условиях даже незначительная ошибка может стоить хищнику добычи.

Как бочкоок решил проблему зрения

Главная отличительная черта этой рыбы – ее трубчатые глаза: они имеют форму длинных цилиндрических структур, напоминающих бочки, отсюда и название.

«У большинства рыб глаза направлены в стороны. У бочкоока же они направлены вверх. Это позволяет рыбе сканировать воду над собой в поисках всего, что проходит между ней и слабым светом. Такое необычное расположение глаз позволяет максимально собирать свет в любой момент. В то же время трубчатая форма еще больше усиливает этот эффект, направляя фотоны к сетчатке, которая приспособлена к чрезвычайной чувствительности», – пишет автор.

По его словам, долгое время ученые считали, что эти глаза зафиксированы в таком положении навсегда. Но тогда возникал логичный вопрос: если рыба может смотреть только вверх, как она видит добычу, когда подплывает, чтобы ее схватить?

В 2008 году вышло исследование ученых Института исследований аквариума Монтерей-Бэй, которое дало ответ на этот вопрос, используя дистанционно управляемые аппараты и наблюдения за живыми особями. Как оказалось, глаза не зафиксированы – они могут вращаться внутри головы, переводя взгляд из положения «вверх» в положение «вперед».

Автор отметил, что это «открытие превратило удивительную анатомию рыбы в произведение эволюционного дизайна». Благодаря этому механизму бочкоглаз делит охоту на два этапа: сначала он неподвижно зависает, направляя глаза вверх и ища силуэт или биолюминесценцию добычи, а затем, обнаружив цель, поворачивает взгляд вперед и точно атакует.

Почему голова рыбы бочкоока прозрачна

Глаза бочкоока не спрятаны в непрозрачных тканях, как у большинства позвоночных, а находятся под прозрачным куполом, покрывающим верхнюю часть головы и заполненным прозрачной жидкостью.

«Эффект поразителен: сверху рыба выглядит почти как архитектурная конструкция – словно маленький живой сосуд, в котором светятся зеленые глаза, как растения в теплице», – пишет Треверс.

По его словам, эта структура имеет как минимум три функции. Во-первых, благодаря прозрачности свет проходит к глазам беспрепятственно, словно через естественное «окно». Во-вторых, купол защищает глаза от организмов с жаловыми клетками, таких как медузы. В-третьих, жидкость помогает сохранять форму головы и стабилизировать глаза.

Биолог рассказал, что эту особенность долго не замечали, ведь рыбы, поднятые с глубины, обычно уже были повреждены, и их хрупкий купол разрушался еще до того, как они попадали на поверхность. И только наблюдения в естественной среде позволили ученым увидеть эту структуру.

Как рыба охотится

По словам Треверса, бочкоок не является активным преследователем добычи. Он почти неподвижно зависает в воде, используя плавники для удержания позиции, пока глаза выполняют всю работу.

«Когда добыча (преимущественно зоопланктон, мелкие ракообразные или организмы в щупальцах медуз) проходит над ним, рыба ждет, ориентируется и атакует», – пишет биолог.

Как бочкоок эволюционировал

Как рассказал автор, в глубоком море мало света, мало пищи и постоянная угроза хищников, поэтому даже незначительное улучшение зрения может решить, выживет организм или нет.

«Эволюция не создает организмы с нуля – она постепенно изменяет уже имеющиеся структуры в соответствии с условиями среды. В случае Macropinna microstoma это привело к появлению уникальной системы: глаза направлены к свету, их форма усиливает чувствительность, они могут поворачиваться, а вся система защищена прозрачным куполом», – говорится в материале.

По мнению биолога, эта рыба разрушает привычные представления о строении органов зрения позвоночных. Она напоминает, что даже базовые черты анатомии могут меняться под влиянием эволюции.

«Долгое время эта рыба оставалась малоизученной, ведь глубокий океан трудно исследовать. Только развитие подводных аппаратов и камер высокого разрешения позволило раскрыть ее истинное строение. И это оказалось удивительным, элегантным и немного необычным решением одной из самых сложных задач природы – как найти пищу там, где почти нет света», – подытожил автор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com