Израиль углубил атаки на Иран, ударив по ключевым объектам
- 29.03.2026, 15:13
В ЦАХАЛ раскрыли подробности.
Атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) на военную промышленность Ирана продолжаются, так как поражены десятки заводов по производству вооружений, включая один из двух уникальных объектов в Исламской республике, где создавались ключевые компоненты для сборки и функционирования ракет.
Об этом сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.
ВВС ЦАХАЛа, действовавшие под руководством АМАНа, провели масштабную серию ударов по инфраструктуре военной промышленности режима Ирана в Тегеране.
В рамках этих операций был поражён один из ключевых объектов, используемых Министерством обороны Ирана для производства жизненно важных компонентов баллистических ракет — один из двух уникальных комплексов в стране, где разрабатывались элементы, необходимые для сборки и эксплуатации ракет, направленных на территорию Израиля.
Удар по объекту существенно подорвал способность режима и Министерства обороны создавать критически важные элементы для функционирования этих ракет.
ЦАХАЛ также нанес удары по множеству других объектов, связанных с военной промышленностью, среди которых:
Заводы по изготовлению двигателей для баллистических ракет Министерства обороны Ирана.
Комплекс для производства и хранения вооружений.
Предприятие по выпуску двигателей для беспилотных летательных аппаратов.
Стратегический объект, задействованный иранской армией для разработки систем ПВО, а также производства и складирования ракет, предназначенных для поражения летательных аппаратов.
«Армия обороны Израиля продолжает целенаправленные удары по ключевым военным объектам режима, стремясь лишить его долгосрочных производственных мощностей», — говорится в заявлении.