Израиль углубил атаки на Иран, ударив по ключевым объектам 29.03.2026, 15:13

В ЦАХАЛ раскрыли подробности.

Атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) на военную промышленность Ирана продолжаются, так как поражены десятки заводов по производству вооружений, включая один из двух уникальных объектов в Исламской республике, где создавались ключевые компоненты для сборки и функционирования ракет.

Об этом сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

ВВС ЦАХАЛа, действовавшие под руководством АМАНа, провели масштабную серию ударов по инфраструктуре военной промышленности режима Ирана в Тегеране.

В рамках этих операций был поражён один из ключевых объектов, используемых Министерством обороны Ирана для производства жизненно важных компонентов баллистических ракет — один из двух уникальных комплексов в стране, где разрабатывались элементы, необходимые для сборки и эксплуатации ракет, направленных на территорию Израиля.

Удар по объекту существенно подорвал способность режима и Министерства обороны создавать критически важные элементы для функционирования этих ракет.

ЦАХАЛ также нанес удары по множеству других объектов, связанных с военной промышленностью, среди которых:

Заводы по изготовлению двигателей для баллистических ракет Министерства обороны Ирана.

Комплекс для производства и хранения вооружений.

Предприятие по выпуску двигателей для беспилотных летательных аппаратов.

Стратегический объект, задействованный иранской армией для разработки систем ПВО, а также производства и складирования ракет, предназначенных для поражения летательных аппаратов.

«Армия обороны Израиля продолжает целенаправленные удары по ключевым военным объектам режима, стремясь лишить его долгосрочных производственных мощностей», — говорится в заявлении.

