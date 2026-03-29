В Литву из Беларуси возвращены 272 грузовика 1 29.03.2026, 17:46

3,272

Большинство водителей — белорусы.

272 ранее задержанных грузовых автомобиля возвращено из Беларуси в Литву, сообщает LRT со ссылкой на информационное агентство BNS.

По словам представителя Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюса Мишутиса, через пункт пропуска Мядининкай (с белорусской стороны Каменный Лог) вернулись 163 фуры, через Шальчининкай (Бенякони) — 109.

Мишутис сообщил, что большинство водителей грузовиков, возвращаемых в Литву, — граждане Беларуси, имеющие литовский вид на жительство. Таковых 238 человек, граждан Литвы среди водителей — 27.

23 марта Государственный таможенный комитет сообщил, что Александр Лукашенко «принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств на литовской регистрации».

«В настоящее время на специально оборудованных площадках размещено более 1,9 тыс. транспортных средств, в том числе тягачей, прицепов и полуприцепов. На протяжении всего периода обеспечивалась их полная сохранность», — говорилось в релизе.

Транспортные средства смогут покидать территорию Беларуси через литовское направление «в соответствии с законодательством». Литовские фуры, фактически принадлежащие польским перевозчикам, смогут выезжать «в том числе и через польское направление, где сопредельная сторона работает более активно».

Как сообщалось, ведомство направило литовской таможенной службе соответствующее предложение по увеличению пропуска грузовиков.

О «значительном снижении» тарифов за стоянку фур с литовской регистрацией сообщила пресс-служба правительства.

Начало возврата фур 23 марта Лукашенко анонсировал тремя днями ранее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com