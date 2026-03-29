«Росатом» готовит эвакуацию рабочих из Ирана 29.03.2026, 20:23

Станция «Бушер» попала под удар.

Россия вывезет из Ирана строителей атомной электростанции «Бушер» на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит «Интерфакс», на площадке останется минимальное количество сотрудников для сохранности и поддержки работоспособности оборудования, а также для обеспечения функционирования поселка проживания персонала. «Думаю, это будет несколько десятков человек», — уточнил он. Ранее Лихачев сообщил, что на АЭС остается около 300 человек, ожидающих эвакуации, и уже вывезены более 400 — их отправляли в Россию через Армению.

17 марта станция подверглась обстрелу. Удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы в непосредственной близости от действующего энергоблока. Иран проинформировал о случившемся Международное агентство по атомной энергии. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал воюющие стороны к «максимальной сдержанности», чтобы предотвратить риск ядерной аварии. Несмотря на это, 24 и 27 марта обстрелу подверглась площадка действующего энергоблока № 1. Боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции, которая в том числе обеспечивает водоснабжение реакторного оборудования, сообщал Лихачев. Во всех трех случаях обошлось без повреждений и пострадавших.

«Бушер» — единственная действующая АЭС Ирана, расположенная в одноименном южном городе. «Росатом» принимает непосредственное участие в ее строительстве. Первый энергоблок станции мощностью 1000 МВт был введен в эксплуатацию в 2013 году. А в 2016-м началось строительство второй очереди. Суммарная мощность второго и третьего энергоблоков составит 2100 МВт.

Взрывы в Бушере прогремели в первый день военной операции США и Израиля против Ирана — 28 февраля. «Росатом» тогда сообщил, что вывез из страны детей своих сотрудников, «избыточный персонал» и тех, кто захотел уехать. Строительные работы на площадке были остановлены.

