В Чечне началась срочная эвакуация
- 29.03.2026, 21:52
Из-за сильных ливней.
В Чечне из-за сильных ливней введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщили власти республики. По данным, которые привел вице-премьер Чечни Ахмед Дудаев, подтоплены 1 817 домов и придворовых территорий в 18 населенных пунктах, эвакуированы не менее 500 человек.
По его словам, непогода привела к масштабным разрушениям инфраструктуры: размыто около 30 дорог, повреждены 17 мостов, пять газопроводов, шесть трансформаторов и одна дамба. Частично повреждены 48 жилых домов. Пострадавших, как утверждают власти, нет.
В связи с ситуацией в республике власти провели экстренное совещание, которое, по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, вел председатель правительства региона Магомед Даудов. Сам Кадыров, судя по видео и публикациям, на нем не присутствовал.
Отдельные районы остаются без электричества. Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Чеченэнерго», перебои с электроснабжением зафиксированы в Грозном, Шали, а также в Надтеречном и Ножай-Юртовском районах. В компании заявили, что к восстановительным работам привлечены 27 аварийных бригад, подготовлены резервные источники питания для социально значимых объектов.
Власти также сообщают о повреждении мостов и дорог. 18-летний сын Рамзана Кадырова Адам, занимающий посты помощника главы Чечни и секретаря Совбеза республики, выезжал в Аргун, где инспектировал поврежденный мост и поручил ускорить восстановительные работы.
Штормовое предупреждение в регионе сохраняется, экстренные службы переведены на усиленный режим работы.