Трамп заявил, что в Иране произошла «смена режима» 13 30.03.2026, 7:31

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

К власти якобы приходит третья группа людей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время войны в Иране уже произошла «смена режима».

Об этом сообщает CNN.

«Если посмотреть на ситуацию, то смена режима уже произошла, ведь один режим был разгромлен, уничтожен, они все мертвы. Следующий режим почти мертв, а третий режим — это совсем другие люди, с которыми никто раньше не имел дела. Это совсем другая группа людей. Поэтому я считаю это сменой режима, и, честно говоря, они ведут себя очень благоразумно», — заявил Трамп журналистам в воскресенье, 29 марта, на борту самолета Air Force One.

28 февраля началась совместная операция США и Израиля против иранского режима. В результате авиаударов был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

8 марта Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером страны Моджтабу Хаменеи, сына погибшего аятоллы Али Хаменеи.

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