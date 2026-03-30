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ВСУ взяли в плен наемника с белорусским паспортом

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  • 30.03.2026, 12:45
  • 23,800
ВСУ взяли в плен наемника с белорусским паспортом

Фотофакт.

На Харьковщине Вооруженные силы Украины взяли в плен четверых оккупантов. У одного из них оказался белорусский паспорт. Офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» сообщил об успешной операции в районе Ковшаровки.

«В районе населённого пункта Ковшаровка на Харьковщине были взяты в плен 4 «орка» из состава 153-го танкового полка, которые пытались установить российский флаг. Среди захваченных оказался один белорус», — написал он.

Судя по фото паспорта, белоруса зовут Юрий Левкович.

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