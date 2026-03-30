ВСУ взяли в плен наемника с белорусским паспортом

ВСУ взяли в плен наемника с белорусским паспортом26
- 30.03.2026, 12:45
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Фотофакт.
На Харьковщине Вооруженные силы Украины взяли в плен четверых оккупантов. У одного из них оказался белорусский паспорт. Офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» сообщил об успешной операции в районе Ковшаровки.
«В районе населённого пункта Ковшаровка на Харьковщине были взяты в плен 4 «орка» из состава 153-го танкового полка, которые пытались установить российский флаг. Среди захваченных оказался один белорус», — написал он.
Судя по фото паспорта, белоруса зовут Юрий Левкович.
В районі н.п. Ківшарівка на Харківщині, полонили 4 орків зі складу 153 танкового полку які намагалася встановити російську ганчірку.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) March 30, 2026
Серед орків знайшовся один білорус.https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/4i6B1Rjem6