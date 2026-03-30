Спецназовец покончил с собой в Печах 14 30.03.2026, 12:50

14,080

Солдат жаловался друзьям на дедовщину.

Как стало известно «Зеркалу», все произошло в ночь с пятницы на субботу, 14 марта. По предварительным данным, солдат-срочник минского спецназа совершил суицид в военном городке Печи, что в Борисове. Его туда отправили «на учения».

Молодого человека звали Максим, он родом из деревни Подкраичи Березовского района Брестской области. 20-летний парень недавно выпустился из Беларусской государственной академии авиации. Там он учился на отделении среднего специального образования и стал техником по ремонту воздушных судов.

Максим хотел быть летчиком, но осенью прошлого года ему пришла повестка из военкомата. Здоровье у парня крепкое, поэтому ему предложили службу в спецназе в Минске. То есть в части 3214, или 3-й отдельной Краснознаменной бригаде специального назначения. Она входит в структуру внутренних войск. Служить там Максим должен был полтора года.

По данным «Зеркала», в Печи, где Максим совершил суицид, его и сослуживцев отправили «на учения». Других подробностей узнать не удалось. Как и причину самоубийства. По нашей информации, молодой человек жаловался своим друзьям на дедовщину.

Официально ни Министерство обороны, ни МВД этот случай не комментировали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com