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Спецназовец покончил с собой в Печах

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  • 30.03.2026, 12:50
  • 14,080
Спецназовец покончил с собой в Печах

Солдат жаловался друзьям на дедовщину.

Как стало известно «Зеркалу», все произошло в ночь с пятницы на субботу, 14 марта. По предварительным данным, солдат-срочник минского спецназа совершил суицид в военном городке Печи, что в Борисове. Его туда отправили «на учения».

Молодого человека звали Максим, он родом из деревни Подкраичи Березовского района Брестской области. 20-летний парень недавно выпустился из Беларусской государственной академии авиации. Там он учился на отделении среднего специального образования и стал техником по ремонту воздушных судов.

Максим хотел быть летчиком, но осенью прошлого года ему пришла повестка из военкомата. Здоровье у парня крепкое, поэтому ему предложили службу в спецназе в Минске. То есть в части 3214, или 3-й отдельной Краснознаменной бригаде специального назначения. Она входит в структуру внутренних войск. Служить там Максим должен был полтора года.

По данным «Зеркала», в Печи, где Максим совершил суицид, его и сослуживцев отправили «на учения». Других подробностей узнать не удалось. Как и причину самоубийства. По нашей информации, молодой человек жаловался своим друзьям на дедовщину.

Официально ни Министерство обороны, ни МВД этот случай не комментировали.

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