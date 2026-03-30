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Исландия и Норвегия вернулись к идее вступления в Евросоюз

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  • 30.03.2026, 12:57
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Исландия и Норвегия вернулись к идее вступления в Евросоюз

Одна из причин — Трамп.

Исландия и Норвегия возвращаются к идее вступления в Евросоюз и рассматривают его как источник безопасности, пишет Politico. «Место за столом в ЕС также дает дополнительную безопасность и защиту», — говорит еврокомиссар по расширению Марта Кос. Вторжение России в Украину в 2022 году и действия президента США Дональда Трампа стали причиной этого сдвига — тарифы на импорт и угроза захвата Гренландии подтолкнули страны ближе к Брюсселю. Политика Трампа ставит под сомнение готовность США защищать союзников. Теперь страны НАТО ищут альтернативы. «У НАТО один набор инструментов, у ЕС — другой», — заявила норвежский политик Ине Эриксен Сорейде.

Рейкьявик ускорил подготовку референдума о возобновлении переговоров по вступлению в ЕС. «Мы были бы сильнее в большой группе стран с общими ценностями — демократией, свободой, правами человека, территориальной целостностью», — заявила глава МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. По ее словам, привлекательность ЕС — это оборона и безопасность, в том числе экономическая. Исландия подала заявку в 2009 году во время финансового кризиса, но заморозила переговоры в 2013 году и окончательно отозвала заявку в 2015 году.

Норвегия подавала заявку на вступление в ЕС в 1992 году, но отклонила ее на референдуме через два года. Сейчас поддержка членства растет. Замминистра иностранных дел Норвегии Мариа Вартерессиан в интервью газете Pais Вартерессиан заявила, что считает проведение референдума возможным, но не в данный момент. По ее мнению, пока результат, вероятно, будет отрицательным. По словам другого норвежского чиновника, сейчас не лучшее время оставаться в одиночку.

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