NYT: США с Гренландией и НАТО начали работу над «поразительной сделкой» 30.03.2026, 21:20

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Что известно.

США вместе с Гренландией и НАТО работают над сделкой, сообщили газете The New York Times в Белом доме. Там отметили, что сделка будет «поразительной для США».

Так в Белом доме ответили на запрос газеты, связанный с сообщениями национальной телерадиокомпании Дании. По информации последней, трое граждан США, связанных с президентом Дональдом Трампом, проводили «тайные операции по оказанию влияния» в Гренландии. Согласно данным NYT, эти мужчины — предприниматель Дрю Хорн, основатель клуба Bikers for Trump Крис Кокс, советник господина Трампа по Арктике Томас Данс. Белый дом отказался комментировать свою связь с этими людьми или их деятельность.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что Гренландия должна войти в состав США, объясняя это соображениями нацбезопасности. В январе он обсудил эту тему с генсеком НАТО Марком Рютте. По данным Axios, на встрече упоминалась возможность соглашения, при котором США усилят военное присутствие на острове и получат привилегии при добыче полезных ископаемых. По данным Bloomberg, это соглашение включает размещение американских ракет в Гренландии.

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