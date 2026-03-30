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Рубио назвал цели США в Иране

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  • 30.03.2026, 22:03
  • 5,318
Рубио назвал цели США в Иране
Марко Рубио

Госсекретарь США отвел «недели» на их достижение.

Цели США в военной операции против Ирана были озвучены сразу и с тех пор не изменились: разбить воздушные и морские силы Ирана, уничтожить производство ракет и беспилотников в стране, а также значительно урезать количество пусковых установок для ракет, сообщил телеканалу ABC госсекретарь США Марко Рубио.

«Все эти цели выполняются в срок или с опережением графика, и мы сможем достигнуть их в течение нескольких недель», — сказал госсекретарь США.

В ходе интервью Рубио дважды назвал цели США. В конце он подтвердил то, о чем говорил вначале, пояснив, что Вашингтон четко представляет свои задачи.

«Я повторю их сейчас, потому что слышу много разговоров о том, что у нас якобы нет ясных целей. Вот они, можете записать. Первое — уничтожение их военно‑воздушных сил. Второе — уничтожение их флота. Третье — резкое снижение их ракетного потенциала, их пусковых установок. И четвертое — уничтожение их заводов, чтобы они не могли производить новые ракеты и новые дроны, чтобы угрожать нам в будущем», — подчеркнул он.

Рубио отметил, что все эти цели служат тому, чтобы Иран не мог «спрятаться» за военной силой и «получить ядерное оружие».

«Мы идем по плану и по некоторым направлениям даже опережаем график и достигнем этих целей за несколько недель, а не за месяцы», — заверил госсекретарь.

На вопрос по поводу продолжающихся переговоров с Ираном Рубио сообщил, что президент Дональд Трамп не оставляет попыток решить конфликт дипломатическим путем. Госсекретарь не уточнил, с кем именно из властей Исламской Республики американский лидер вел переговоры, однако сообщил, что в иранском обществе произошел разлом.

«Там есть люди, которые втайне говорят правильные вещи. Естественно, они не выносят свои взгляды в публичное поле. Но нам нужно, чтобы, в конце концов, именно они оказались у власти», — сказал Рубио.

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