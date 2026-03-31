31 марта 2026, вторник, 13:55
  • 31.03.2026, 13:37
Трамп хочет, чтобы арабские страны оплатили войну против Ирана
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

По аналогии с операцией «Буря в пустыне» в 1990-1991 годах.

Дональд Трамп может обратиться к арабским странам с просьбой покрыть траты США на войну против Ирана, заявили в Белом доме. Расходы эти уже составляют десятки миллиардов долларов, и президент попросил Конгресс дополнительно выделить $200 млрд.

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт в понедельник ответила на вопрос журналистов о том, должны ли арабские государства оплачивать нынешнюю войну – по аналогии с операцией «Буря в пустыне» в 1990-1991 годах, когда союзники США помогли профинансировать освобождение Кувейта многонациональными силами во главе с американскими войсками от Ирака. «Думаю, президент с большим интересом обратился бы к ним с такой просьбой, — цитирует Левитт Al Jazeera. – Я не хотела бы опережать его в этом вопросе, но, безусловно, я знаю, что у него есть такая идея, и, полагаю, вы еще услышите от него об этом».

Представители Пентагона информировали Конгресс, что расходы на операцию против Ирана за первые шесть дней составили $11,3 млрд. По оценке Центра стратегических и оборонных исследований, за первые 12 дней войны они достигли $16,5 млрд. Если исходить из последней цифры, день войны обходится США в среднем в $1,38 млрд, хотя из-за разницы в интенсивности боевых действий, количестве и мощи применяемого оружия, масштабах задействованных сил эта цифра может значительно меняться.

Трамп, между тем, попросил Конгресс дополнительно выделить $200 млрд на военную кампанию и восполнение потраченных во время нее боеприпасов.

На войну в Персидском заливе 35 лет назад страны региона и члены коалиции, включая Германию и Японию, собрали $54 млрд, чтобы помочь оплатить участие США (в сегодняшних деньгах это порядка $134 млрд). Однако тогда коалиция имела мандат ООН и должна была освободить Кувейт от вторгшихся в страну иракских войск. Сейчас США и Израиль без чьей-либо поддержки единолично начали военную операцию против Ирана.

Вопрос о платежах за войну поднимался в ходе нынешней кампании уже несколько раз. Близкий к Трампу правый комментатор Шон Хэннити заявил, что Иран должен возместить своей нефтью расходы США на военную операцию против него. В свою очередь, Тегеран в числе условий для прекращения войны назвал репарации, которые США должны заплатить за нанесенные ему разрушения.

Страны Персидского залива сами несут существенные потери из-за войны и иранских обстрелов ракетами и дронами. Например, только ремонт двух поврежденных производственных линий на крупнейшем в мире комплексе по сжижению природного газа обойдется в $26 млрд и займет от трех до пяти лет, говорил Reuters Саад аль-Кааби, генеральный директор QatarEnergy и министр энергетики Катара.

